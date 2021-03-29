ПСБ предложил массовым инвесторам сервис по подбору ПИФов в мобильном банке

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ПСБ предложил клиентам сервис подбора паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в интернет- и мобильном банке. Воспользовавшись специальными фильтрами, представленными в виде структурированного списка в разделе «Паевые фонды», инвестор может выбирать ПИФы с учетом своих целей и готовности к риску.

Клиентам банка в цифровых каналах доступна широкая линейка инвестиционных продуктов УК «Промсвязь» - готовые стратегии доверительного управления (ДУ) «Консервативная» и «Перспективная» на базе индивидуального инвестиционного счета (ИИС), а также девять паевых инвестиционных фондов. Каждый из фондов позволяет инвестировать в различные классы активов на российском и международном рынках: от акций и облигаций российских и западных компаний до вложений в золото. В мобильном и интернет-банке публикуется подробная информация по всем ПИФам, представлены подробное описание каждого, рекомендуемый срок и валюта инвестирования.

Новый сервис позволяет в зависимости от параметров, заданных инвестором, за считанные секунды сформировать подходящее для клиента инвестиционное решение с учетом структуры активов ПИФов, инвестиционной стратегии и степени риска.