«ПСБ Лизинг» поставит 66 вертолетов Национальной службе санитарной авиации

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Группа компаний «ПСБ Лизинг» и Национальная служба санитарной авиации подписали договор на поставку в лизинг 66 вертолетов российского производства: 29 воздушных судов Ми-8МТВ-1 и 37 «Ансат». Общая стоимость сделки составляет 28 млрд рублей. Срок лизинга – 15 лет.



В зависимости от сроков изготовления вертолетов начало поставок запланировано на июнь 2021 года и завершится в сентябре 2022 года.



Вертолеты будут выполнять услуги санитарной эвакуации для пациентов, которым требуется незамедлительное оказание специализированного лечения.



Генеральный директор ООО «ПСБ Лизинг» Сергей Огиенко отметил: «Мы считаем это соглашение одним из важнейших для «ПСБ Лизинг», поскольку поддержка реализации высокотехнологичной продукции отечественного производства является приоритетом компании. Нельзя переоценить и социальную составляющую сделки: вертолеты Национальной службы санитарной авиации несут круглосуточное дежурство в самых труднодоступных регионах России, ежедневно спасая жизни людей. Благодаря подписанному договору, клиент увеличит парк авиационной техники и сможет расширить географию своего присутствия, что будет способствовать развитию всей системы санитарной авиации страны».