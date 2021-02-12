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ПСБ более чем в 2 раза увеличил активы в инвестиционных продуктах

12 февраля 2021 09:31
117
ПСБ более чем в 2 раза увеличил активы в инвестиционных продуктах

В 2020 году группа ПСБ продемонстрировала двукратный рост активов в розничных инвестиционных продуктах – как в массовом клиентском сегменте, так и в сегменте Private Banking. Объем привлечения средств клиентов на брокерские счета и в продукты управляющей компании «Промсвязь» за год увеличился на 112%, а их доля в розничных пассивах достигла почти 10%. Количество активных клиентов увеличилось на 87%.

Наиболее популярны среди клиентов паевые инвестиционные фонды (ПИФы), на которые приходится более половины (63%) от общего инвестиционного портфеля в розничном сегменте. Динамика фондового рынка в 2020 году сместила предпочтения розничных инвесторов в сторону акций – вложения в акции выросли в 3 раза, в облигации – более чем в 1,5 раза.

«Мы ожидаем, что доля инвестиционных продуктов в портфеле розничных клиентов продолжит расти. Интересу населения к инвестициям способствует устойчивая, начиная с марта 2020 года, позитивная динамика рынка, доступность биржевой инфраструктуры и налоговые стимулы государства.  Мы видим потенциал для дальнейшего кратного увеличения активов в инвестиционных продуктах группы ПСБ. В перспективе этого года мы планируем дальнейшее развитие продуктовой линейки УК «Промсвязь» и функционала мобильного приложения «ПСБ Инвестиции», оптимизацию процесса оформления и облегчение доступа клиентов к экспертизе по фондовому рынку в цифровых каналах банка», - прокомментировал директор дирекции управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

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Прямая речь/Интервью
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
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Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Новости Тольятти
12 февраля 2021  10:30
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
11 февраля состоялась заключительная встреча, где участники рассказали о своём участии и поделились впечатлениями. Новости Тольятти
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10 февраля 2021  14:25
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии.
Тольятти принимает личный чемпионат мира по мотогонкам на льду
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии. Новости Тольятти
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9 февраля 2021  16:56
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей.
Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» выросли на 87%
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей. Новости Тольятти
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