ПСБ более чем в 2 раза увеличил активы в инвестиционных продуктах

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В 2020 году группа ПСБ продемонстрировала двукратный рост активов в розничных инвестиционных продуктах – как в массовом клиентском сегменте, так и в сегменте Private Banking. Объем привлечения средств клиентов на брокерские счета и в продукты управляющей компании «Промсвязь» за год увеличился на 112%, а их доля в розничных пассивах достигла почти 10%. Количество активных клиентов увеличилось на 87%.

Наиболее популярны среди клиентов паевые инвестиционные фонды (ПИФы), на которые приходится более половины (63%) от общего инвестиционного портфеля в розничном сегменте. Динамика фондового рынка в 2020 году сместила предпочтения розничных инвесторов в сторону акций – вложения в акции выросли в 3 раза, в облигации – более чем в 1,5 раза.