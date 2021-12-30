Проведи новогодние каникулы вместе со Сбером

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Сбер и компании его экосистемы к наступающим новогодним каникулам выпустили новую программу спецпроекта «Каникулы со Сбером» — подборку интересного развивающего контента для школьников от 7 до 16 лет и их родителей.

Материалы на сайте структурированы не только по возрасту, но и по формату. Каждый может выбрать для себя наиболее интересный вариант: можно смотреть, слушать или играть.

В проект входят следующие активности:

Лекция популяризатора науки Александра Толмачёва, где он рассказывает, что происходит с климатом и как сохранить нашу планету здоровой. Зрители узнают, может ли человек изменить климат, что общего у коровы и автомобиля, почему вечная мерзлота — не вечная, и к чему может привести глобальное потепление;

Экскурсии и мастер-классы для детей и родителей в кампусах Школы 21 в Москве, Казани и Новосибирске. Участники своими глазами увидят, как устроено самое современное ИТ-образование, и узнают, как его можно получить абсолютно бесплатно;

Онлайн-игра «Новогодний переполох», где каждый участник может помочь Деду Морозу подготовиться к празднику и, выполнив 4 задания, получить новогоднее предсказание, а также возможность выиграть призы;

Познавательные видео про искусственный интеллект от команды AI Journey, которые помогут узнать, что это за технология и как с её помощью удаётся решать сложные задачи;

Саундтреки из любимых отечественных и зарубежных мультфильмов;

Классика для детей — сказки народов мира в исполнении известных актёров и произведения классической музыки в адаптации для детей.

Кроме того, в проекте приняли участие ведущие музеи России, которые предоставили свои образовательные и развлекательные онлайн-активности: плейлисты, квесты, лекции, видеоуроки, мастер-классы об искусстве и науке для всей семьи.

В проекте участвуют: Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Еврейский музей и центр толерантности, ВДНХ, Музей космонавтики, Музей советских игровых автоматов, Дарвиновский музей, Музей Победы, Музей архитектуры имени Щусева, Музей русского импрессионизма, Русский музей и Политехнический музей.

Также в проект войдут:

Праздничный короткометражный фильм «Вовка и зима в тридевятом царстве» от киностудии «Союзмультфильм» можно будет посмотреть с 31 декабря в мультимедийном сервисе Okko и официальном Youtube-канале киностудии «Союзмультфильм»;

С 31 декабря в Okko появятся новые специальные новогодние выпуски популярных проектов Союзмультфильм: «Ну, погоди!», «Крутиксы» и «Простоквашино»;

Конкурс, который поможет научиться классным движениям на льду от фигуристки Анны Щербаковой #КатокСоСбером;

Подкасты для всей семьи — «Папины сказки» от звездных пап в СберЗвуке и «Спроси у Зицера», который доступен в приложении Салют или в СберБанк Онлайн, а также на умных устройствах Sber. Для того, чтобы послушать подкаст, нужно сказать виртуальным ассистентам Салют: «Покажи все ответы Димы Зицера»;

Подкасты для детей — «Энциклопедия интересных вещей», подкаст о финансовой грамотности «Петя и СберКот», подкаст о книгах «Зелёная лампа»;

Новогоднее шоу от телеканала Карусель «Ёлка, кот и Новый год – 2».

С новыми новогодними развлечениями от Сбера можно ознакомиться на портале — https://promo.sber.ru/2022/#/entertainment.