Проведи новогодние каникулы вместе со Сбером

Я нашел ошибку
Главные новости:
На содействие в организации собственного дела граждане могут рассчитывать и в будущем году.
Почти 400 жителей губернии оформили предпринимательскую деятельность в этом году благодаря господдержке 
Акция Партии «Единая Россия» проходит по всей стране, активисты партии и депутаты всех уровней поздравят более 30 тысяч фронтовиков.
Депутат Госдумы Леонид Симановский поздравил ветеранов с наступающим Новым годом
Планируется, что в 19 школах капитальный ремонт начнется и будет полностью завершен уже в 2022 году.
В Самарской области планируют капитально отремонтировать 31 школу за счет федеральных средств
Дорогие друзья, пусть Новый год и Рождество принесут в каждый дом крепкое здоровье, благополучие, радость и достаток, будут щедрыми на везение и удачу!
Поздравление Игоря Комарова с Новым годом и Рождеством
Смягчение ограничений.
Новое постановление губернатора Самарской области
Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения
Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса – "КОВИД-глобулин"
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса – "КОВИД-глобулин"
Встречать новый год на работе чаще приходится мужчинам
Встречать новый год на работе чаще приходится мужчинам
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.65
0.15
EUR 83.2
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе продолжается профилактическая акция «Внимание дети – зимние каникулы!»
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
Пятый Международный забег Дедов Морозов состоялся в Санкт-Петербурге
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Проведи новогодние каникулы вместе со Сбером

30 декабря 2021 13:42
124
Проведи новогодние каникулы вместе со Сбером

Сбер и компании его экосистемы к наступающим новогодним каникулам выпустили новую программу спецпроекта «Каникулы со Сбером» — подборку интересного развивающего контента для школьников от 7 до 16 лет и их родителей.

Материалы на сайте структурированы не только по возрасту, но и по формату. Каждый может выбрать для себя наиболее интересный вариант: можно смотреть, слушать или играть.

В проект входят следующие активности:

  • Лекция популяризатора науки Александра Толмачёва, где он рассказывает, что происходит с климатом и как сохранить нашу планету здоровой. Зрители узнают, может ли человек изменить климат, что общего у коровы и автомобиля, почему вечная мерзлота — не вечная, и к чему может привести глобальное потепление;
  • Экскурсии и мастер-классы для детей и родителей в кампусах Школы 21 в Москве, Казани и Новосибирске. Участники своими глазами увидят, как устроено самое современное ИТ-образование, и узнают, как его можно получить абсолютно бесплатно;
  • Онлайн-игра «Новогодний переполох», где каждый участник может помочь Деду Морозу подготовиться к празднику и, выполнив 4 задания, получить новогоднее предсказание, а также возможность выиграть призы;
  • Познавательные видео про искусственный интеллект от команды AI Journey, которые помогут узнать, что это за технология и как с её помощью удаётся решать сложные задачи;
  • Саундтреки из любимых отечественных и зарубежных мультфильмов;
  • Классика для детей — сказки народов мира в исполнении известных актёров и произведения классической музыки в адаптации для детей.

Кроме того, в проекте приняли участие ведущие музеи России, которые предоставили свои образовательные и развлекательные онлайн-активности: плейлисты, квесты, лекции, видеоуроки, мастер-классы об искусстве и науке для всей семьи.

В проекте участвуют: Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Еврейский музей и центр толерантности, ВДНХ, Музей космонавтики, Музей советских игровых автоматов, Дарвиновский музей, Музей Победы, Музей архитектуры имени Щусева, Музей русского импрессионизма, Русский музей и Политехнический музей.

Также в проект войдут:

  • Праздничный короткометражный фильм «Вовка и зима в тридевятом царстве» от киностудии «Союзмультфильм» можно будет посмотреть с 31 декабря в мультимедийном сервисе Okko и официальном Youtube-канале киностудии «Союзмультфильм»;
  • С 31 декабря в Okko появятся новые специальные новогодние выпуски популярных проектов Союзмультфильм: «Ну, погоди!», «Крутиксы» и «Простоквашино»;
  • Конкурс, который поможет научиться классным движениям на льду от фигуристки Анны Щербаковой #КатокСоСбером;
  • Подкасты для всей семьи — «Папины сказки» от звездных пап в СберЗвуке и «Спроси у Зицера», который доступен в приложении Салют или в СберБанк Онлайн, а также на умных устройствах Sber. Для того, чтобы послушать подкаст, нужно сказать виртуальным ассистентам Салют: «Покажи все ответы Димы Зицера»;
  • Подкасты для детей — «Энциклопедия интересных вещей», подкаст о финансовой грамотности «Петя и СберКот», подкаст о книгах «Зелёная лампа»;
  • Новогоднее шоу от телеканала Карусель «Ёлка, кот и Новый год – 2».

С новыми новогодними развлечениями от Сбера можно ознакомиться на портале — https://promo.sber.ru/2022/#/entertainment.

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С помощью проекта «Дед Мороз в каждый дом» от Сбера можно пригласить волшебника для детей и взрослых
30 декабря 2021, 11:11
С помощью проекта «Дед Мороз в каждый дом» от Сбера можно пригласить волшебника для детей и взрослых
AR-технологии Сбера позволили создать настоящее волшебство, а благодаря использованию возможностей volumetric-студии Дед Мороз получился максимально реалистичным. Финансы и Банки
189
Тысяча ключевых сотрудников станут акционерами Сбера
29 декабря 2021, 11:44
Тысяча ключевых сотрудников станут акционерами Сбера
Запуск первого цикла программ не потребует приобретения акций Сбера с рынка, так как будут использованы уже имеющиеся в Группе Сбер акции. Финансы и Банки
423
Впервые в России клиенты Банка, приобретающие квартиры на вторичном рынке по программе «Готовое жилье», могут провести сделку полностью в дистанционном формате на всей территории РФ.
28 декабря 2021, 16:41
Клиенты Сбербанка могут оформить ипотеку онлайн на готовое жилье
Впервые в России клиенты Банка, приобретающие квартиры на вторичном рынке по программе «Готовое жилье», могут провести сделку полностью в дистанционном... Финансы и Банки
638
В центре внимания
в волшебном лесу на площади Куйбышева самарцы могут встретить Щелкунчика, медвежонка Умку и других героев
30 декабря 2021  11:21
В волшебном лесу на площади Куйбышева самарцы могут встретить Щелкунчика, медвежонка Умку и других героев
221
Что изменится в жизни россиян с 1 января
30 декабря 2021  09:36
Что изменится в жизни россиян с 1 января
213
На сегодняшний день уже 1,7 млн жителей региона вакцинировались, коллективный иммунитет достиг 65%.
28 декабря 2021  23:51
В Самарской области на сегодняшний день один из самых высоких уровней коллективного иммунитета от COVID-19 по стране
1445
Дмитрий Азаров вместе с Александром Хинштейном приняли участие в открытии обновленных культурных пространств в поселениях Волжского района.
28 декабря 2021  20:52
Творческая экосистема: в двух поселениях Волжского района заработали обновленные дома культуры
745
Глава региона исполнил мечты семерых детей, в торжественной обстановке лично передав ребятам подарки, о которых они просили в своих письмах Деду Морозу.
28 декабря 2021  17:17
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
617
Весь список