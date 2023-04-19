Я нашел ошибку
Главные новости:
«Употребление алкоголя сводит на нет любые усилия по сбережению здоровья.»
Александр Муравец назвал 5 правил полезного пикника
Социальный проект Сбера по профилактике деменции стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших практик активного долголетия.
Проект Сбера победил во всероссийском конкурсе лучших практик активного долголетия
Помимо старшеклассника из Самары место в команде также заняли школьники из Татарстана, Мордовии, Башкортостана, Санкт-Петербурга, Московской области и Москвы.
Школьник из Самарской области представит Россию на 57 Международной Менделеевской олимпиаде
Подобные мероприятия крайне важны и актуальны в рамках постоянной работы над повышением профессионализма персонала электростанций.
В Самаре стартовал конкурс профмастерства среди оперативного персонала электростанций «Т Плюс»
На 2023 год  запланировано проведение  противоклещевых обработок на территории общей площадью 4391,99 га.
В Самарской области с начала сезона зарегистрировано 427 пострадавших от укусов клещами, из них 153 ребенка
Для тушения пожара привлечены 65 человек и 23 единицы техники.
В Новокуйбышевске горят три частных жилых дома
Контроль качества работ предусмотрен на всех этапах.
Состояние моста «Южный» и путепровода «Аврора» после ремонта оценивают специалисты и общественники 
В Большеглушицком и Пестравском муниципальных районах он проинспектировал ход реконструкции и строительства важных для региона социальных и коммунальных объектов.
Виктор Кудряшов совершил рабочую поездку в южные районы губернии
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.6
-0.03
EUR 89.57
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие Международный день Земли
Самарские транспортные полицейские и общественники провели профилактические встречи с подростками
К празднованию Дня всемирного наследия присоединяется самарский музей-галерея «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Проект Сбера победил во всероссийском конкурсе лучших практик активного долголетия

19 апреля 2023 17:53
55
Социальный проект Сбера по профилактике деменции стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших практик активного долголетия.

Социальный проект Сбера по профилактике деменции стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших практик активного долголетия.

На онлайн презентации итогов конкурса выступили: заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова; министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков; гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина; гендиректор АНО «Агентство стратегических инициатив» Светлана Чупшева.

Практика Сбера – часть большого проекта заботы о старших – «Деменция.нет». Он создан и воплощается в жизнь волонтерами. Добровольцы Сбера регулярно проводят просветительские встречи и консультации с сотрудниками, пенсионерами и клиентами банка. На встречах можно пройти диагностику и обучиться специальным упражнениям для улучшения когнитивного здоровья.

В первой волне проекта приняли участие более ста волонтеров из числа сотрудников Сбера. Они прошли специальное обучение и стали экспертами по деменции.

Сейчас проект развёрнут в 26 городах. Более 4 тыс. человек уже приняли участие в его мероприятиях. В ближайших планах – обучение еще 100 волонтеров и расширение географии проекта. На сайте «Деменция.нет» можно записаться на мероприятия, посвящённые когнитивному здоровью и профилактике заболевания.

Всероссийский конкурс лучших практик активного долголетия проводится третий год подряд в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Его цель – найти и тиражировать лучшие практики, которые помогут повышению качества жизни пожилых людей. Организатор конкурса – Агентство стратегических инициатив в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты».

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сбербанк сократил долю американских банкоматов до 5%
19 апреля 2023, 12:46
Сбербанк сократил долю американских банкоматов до 5%
Сейчас он в основном сотрудничает с корейскими производителями. Финансы и Банки
191
Сбер и РАНХиГС первыми в России начнут выдавать диплом технологического предпринимателя
19 апреля 2023, 11:41
Сбер и РАНХиГС первыми в России начнут выдавать диплом технологического предпринимателя
Успешные выпускники программы смогут защитить свои технологические бизнес-проекты. Финансы и Банки
203
Современные пенсионеры. Какие возможности и сервисы предлагают банки
19 апреля 2023, 09:53
Современные пенсионеры. Какие возможности и сервисы предлагают банки
Современные пенсионеры активно открывают свое дело, пользуются интернетом в повседневной жизни и имеют множество хобби. Финансы и Банки
209
В центре внимания
В Большеглушицком и Пестравском муниципальных районах он проинспектировал ход реконструкции и строительства важных для региона социальных и коммунальных объектов.
19 апреля 2023  16:51
Виктор Кудряшов совершил рабочую поездку в южные районы губернии
94
Проект
19 апреля 2023  12:51
Проект "Карта жителя" для платежной системы "Мир" является в Самарской области опорным
177
24 апреля в Самаре официально завершится отопительный сезон
19 апреля 2023  11:35
24 апреля в Самаре официально завершится отопительный сезон
247
Губернатор Дмитрий Азаров передал ключи от машин скорой и неотложной помощи – всего 105 автомобилей – в больницы и поликлиники.
18 апреля 2023  14:44
В медучреждения Самарской области поступили более ста новых машин скорой и неотложки
502
В Самарской области выпущено более 80 тысяч Карт жителя
18 апреля 2023  13:32
В Самарской области выпущено более 80 тысяч Карт жителя
397
Весь список