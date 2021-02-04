При поддержке Сбербанка муниципальный транспорт Новокуйбышевска подключился к системе безналичной оплаты проезда

112

В Самарской области услуга безналичной оплаты проезда в общественном транспорте стала доступна теперь и в Новокуйбышевске. Пассажиры местного муниципального транспорта могут оплачивать поездки с помощью бесконтактной банковской карты, смартфона или смарт-часов с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay.

Безналичная оплата проезда стала возможной благодаря совместной работе Сбербанка, администрации города Новокуйбышевск, Единого оператора электронного проездного «Объединенная транспортная карта» и Новокуйбышевского пассажирского автотранспортного предприятия.

Общее количество автобусов и троллейбусов, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты проезда в Новокуйбышевске, насчитывает около 80 бортов. Использование безналичной оплаты позволяет перевозчику снизить операционные расходы и повысить качество обслуживания пассажиров. Стоимость поездки при оплате банковской картой – такая же, как и при оплате наличными, и составляет 25 рублей.

Лилия Читнева, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

«Развитие безналичного расчёта является одним из стратегических приоритетов Сбербанка в Самарской области. Оплачивать проезд по бесконтактной технологии удобно, просто и безопасно: пассажирам достаточно одного касания терминала бесконтактной банковской картой или бесконтактным устройством с функцией NFC. Такие проекты, безусловно, способствуют не только увеличению безопасности оплаты проезда и цифровизации региона, но и упрощают жизнь пассажиров».

Сергей Марков, глава городского округа Новокуйбышевск:

«Потребность в оплате банковскими картами или с помощью смартфона продиктована временем. Очевидно, что это большой шаг вперед в сфере транспортных услуг. Удобно, быстро и особенно актуально сегодня, когда крайне важна минимизация контактов пассажиров с наличными деньгами. В Самарской области в принципе взят курс на популяризацию безналичного расчета за пользование общественным транспортом. Наконец и наш Новокуйбышевск вошел в число участников этого проекта Сбербанка».

Теперь транспортный эквайринг Сбербанка работает во всех крупных городах Самарской области. Возможность безналичной оплаты проезда впервые в регионе появилась в начале 2019 года в муниципальном транспорте Самары, затем – в Тольятти, Сызрани и Жигулевске.