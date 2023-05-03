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При поддержке Сбера и Министерства туризма Самарской области открылся Центр изучения и сохранения летучих мышей

3 мая 2023 12:40
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При поддержке Сбера и Министерства туризма Самарской области открылся Центр изучения и сохранения летучих мышей

На базе Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И.И. Спрыгина при поддержке Сбера и Министерства туризма Самарской области открылся Центр изучения и сохранения летучих мышей. Проект реализован в рамках развития экологического туризма на территории Самарской области.

На церемонии открытия присутствовали заместитель директора департамента – начальник отдела экологического туризма и научной деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Алексей Тихненко, начальник отдела анализа земельно-имущественных отношений на ООПТ ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» Сергей Китаев, министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин и глава
 г.о. Жигулёвск Илья Сухих.

Артур Абдрашитов, министр туризма Самарской области:

«Сегодня мы открыли новый объект на туристической карте Самарской области, посвященный его обитателям, которые в настоящее время становятся символом Жигулевского заповедника – летучим мышам. Многие ученые изучают наших рукокрылых, и сегодня прикоснуться к этой тайне заповедника может практически каждый».

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Сбербанк и Правительство Самарской области успешно реализуют множество проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в регионе, в том числе за счёт создания и развития туристских объектов. Проект по открытию Центра изучения и сохранения летучих мышей в Жигулёвском заповеднике один из них. Он может внести значительный вклад в развитие экологического туризма на территории Самарской области».

Жигулёвский заповедник – единственная особо охраняемая природная территория в России, где круглогодично проводятся интенсивные исследования летучих мышей. Именно здесь находится крупнейшая в Европе зимовка этой группы млекопитающих, которые являются вторым отрядом по количеству видов из всех позвоночных животных на территории заповедника. Посетив новый Центр, туристы могут получить интересные знания о летучих мышах, обитающих в заповеднике, а также об их биологии и истории многолетних наблюдений.

Фото: pxhere.com

Теги: СберБанк

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