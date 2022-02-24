Премьер Великобритании Джонсон: Лондон заморозил все активы ВТБ

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Великобритания замораживает активы ВТБ в стране, заявил премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте, передает РИА Новости.

Он сказал, что имеющиеся рычаги позволяют полностью исключить российские банки из финансовой системы Великобритании.

Страна также запрещает деятельность "Аэрофлота" на территории государства, вводит санкции против "Уралвагонзавода", Ростеха, корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и руководства ОАК, Сибура, Просмвязьбанка и ВТБ, а также останавливает экспорт всех товаров двойного назначения в Россию.

"Санкции также будут наложены на Белоруссию за их роль в нападении на Украину", — заявил Джонсон, объявляя экономические меры против России.

Фото из открытыъ источников