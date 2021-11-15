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Председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
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Председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

15 ноября 2021 14:08
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Александра Анащенко отметили за значимый вклад в развитие территорий Поволжья, поддержку бизнеса и общества в период пандемии.

В день 180-летия Сбербанка председателю Поволжского банка Сбербанка Александру Анащенко вручили государственную награду – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Награждение состоялось в рамках праздничной церемонии в главном офисе Сбербанка в Москве. Данная государственная награда вручается гражданам за особые заслуги в различных отраслях. Александра Анащенко отметили за значимый вклад в развитие территорий Поволжья, поддержку бизнеса и общества в период пандемии и активное участие в формировании ESG-повестки, в том числе в части финансирования зеленой экономики и инициацию разработки площадки для решения экологических проблем и процесса по созданию методики расчета углеродного следа.

Александр Анащенко работает в Сбербанке с 1996 года. С 2018 года возглавляет Поволжский банк ПАО Сбербанк. Поволжский банк Сбербанка обслуживает клиентов на территории семи субъектов Российской Федерации: Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской и Пензенской областей. 

 

 

Теги: СберБанк

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