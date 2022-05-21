Правительство ЛНР установило курс рубля к гривне при определении цен на товары и услуги

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Правительство Луганской Народной Республики (ЛНР) своим постановлением установило курс рубля к гривне при определении цен на товары и услуги, передает ТАСС.

"При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 2,0 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону", - говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном сайте правительства ЛНР.

В соответствии с постановлением, кредитные организации до 24 мая 2022 года включительно должны "проводить безналичную конвертацию наличной гривны, принятой у субъектов хозяйствования в качестве выручки <...> по курсу 2,5 российских рубля за одну украинскую гривну". Постановление вступает в силу с 23 мая.

Ранее 16 марта 2022 года правительство ЛНР постановило принимать в качестве средства платежа наличную украинскую гривну за исключением монет наряду с российским рублем и применять при определении цены на товары и услуги курс в размере 2,5 рубля за 1 гривну.

Фото: pixabay