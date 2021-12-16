Позаботиться обо всём: в СберБанк Онлайн самарцы смогут копить при помощи страхования с доходностью до 7% годовых

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Сбер вывел ещё одну программу накопительного страхования жизни (НСЖ) от «СберСтрахование жизни» в мобильное приложение СберБанк Онлайн. Теперь клиенты могут оформить договор по программе «Билет в будущее» на срок от 1 года. При выборе параметров продукта (срочность, регулярность и сумма взносов) пользователь сразу увидит сумму накоплений и годовую доходность.

В СберБанк Онлайн пока выведена базовая версия программы с фиксированным набором рисков. Программа позволяет получить гарантированную доходность — до 7% годовых (в зависимости от выбранных условий).

Копить с «билетом» можно в течение 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 и 15 лет. Деньги можно вносить единовременно или в рассрочку (ежемесячно или ежегодно). Минимальный взнос — 2000 рублей, минимальная сумма накоплений — 42 тыс. рублей.

Оформить полис НСЖ по программе «Билет в будущее» можно в разделе «Инвестиции и накопления» на главной странице СберБанк Онлайн. Помимо страховой защиты полисы НСЖ имеют такие преимущества, как специальный юридический статус, обеспечивающий неприкосновенность капитала при имущественных спорах, а также налоговые преференции (при оформлении программы на срок более 5 лет каждый год можно получать налоговый вычет до 15 600 рублей).

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Стремительная цифровизация страхового бизнеса в 2020–2021 годах сократила путь клиента до нескольких касаний при оформлении не только полиса рискового страхования, но и полиса страхования жизни. Начать копить на квартиру или даже бытовую технику должно быть так же просто, как запустить таймер голосовой командой. Кстати, уже сейчас виртуальные ассистенты Сбера — Сбер, Джой и Афина — понимают команду "Хочу пополнить НСЖ". А в начале 2022 года помощники научатся пополнять договоры накопительного страхования жизни без перехода в СберБанк Онлайн».

В отделениях Сбера программа «Билет в будущее» доступна в трёх версиях: базовая, расширенная и детская. Расширенная программа, помимо базовых рисков, защищает клиента на случай получения инвалидности. Детская программа распространяет страховую защиту не только на взрослого, но и на ребёнка.

С начала 2021 года договор НСЖ по программе «Билет в будущее» заключил каждый десятый. В 77% случаев программу выбирают женщины. 40% «билетов» с начала года оформили молодые клиенты до 35 лет, столько же пришлось на лиц в возрасте 36–45 лет.

Спикер тербанка:

«В условиях финансовой изменчивости самарцы знакомятся с новыми инструментами инвестирования с дополнительными защитными опциями, в том числе, страховыми. Так, например, в 2021 году жители Самары заключили почти в три раза больше договоров по программе НСЖ "Билет в будущее", чем в прошлом. Подавляющее большинство (81%) держателей таких полисов планируют формировать сбережения в течение 5 лет. В среднем при помощи "билетов" наши клиенты откладывают более 300 тыс. рублей».