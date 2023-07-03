Повышенный кешбэк бонусами СберСпасибо получат владельцы новых СберКарт

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Владельцы новых дебетовых СберКарт за покупки в СберМаркете получат кешбэк бонусами СберСпасибо в размере 10% от стоимости и смогут поучаствовать в розыгрыше промокодов на общую сумму 520 000 рублей на заказ продуктов в одноимённом сервисе доставки. Акция продлится с 3 июля по 3 ноября.

Чтобы получить кешбэк бонусами, необходимо оформить свою первую дебетовую СберКарту онлайн или в отделениях банка в период с 3 июля по 3 октября и зарегистрироваться в программе лояльности СберСпасибо.

Обладатели кредитных СберКарт, впервые открывшие дебетовую СберКарту, также могут стать участниками акции. Размер бонусного кешбэка на все покупки в СберМаркете — 10%, но не более 2000 бонусов СберСпасибо в рамках акции и 1000 бонусов в рамках одного месяца. Он начисляется в течение двух месяцев с момента оформления карты.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:

«CберКартой пользоваться выгодно и удобно. Но мы хотим, чтобы наши новые клиенты сразу почувствовали выгоду от ее использования. Поэтому мы сразу предлагаем им повышенный кешбэк на два месяца на одну из самых важных категорий трат — заказ продуктов со СберМаркетом. Кроме того, среди тех, кто впервые оформит СберКарту и оплатит ей хотя бы один заказ на СберМаркете, будет проведен розыгрыш. Шесть победителей получат промокоды на общую сумму более полумиллиона рублей каждый. Промокоды можно будет потратить на покупки в СберМаркете. Благодаря этому победители смогут целый год бесплатно заказывать продукты в сервисе».

Фото: пресс-служба Сбера