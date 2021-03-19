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Портфель жилищного строительства Поволжского банка Сбербанка в 2020 году вырос более чем на 70%

19 марта 2021 14:59
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Всего в 2020 году в Сбербанк в Поволжье поступило 124 заявки на получение финансирования, что на 29% больше, чем в 2019 году

Портфель жилищного строительства Сбербанка в Поволжье в 2020 году вырос на 74,7% по сравнению с 2019 годом – об этом стало известно в ходе итоговой пресс-конференции Поволжского банка Сбербанка. Площадь квартир по финансируемым банком проектам в Поволжье составила примерно 900 тыс. кв.м на стадии строительства и 320 тыс. кв.м в уже сданных домах.

Всего в 2020 году в Сбербанк в Поволжье поступило 124 заявки на получение финансирования, что на 29% больше, чем в 2019 году. Но, как отмечают в компании, еще более важно, как банки и девелоперы научились работать вместе, а об этом уже говорит количество одобренных заявок. В частности, за год было одобрено 83 заявки, а в 2019 году – 65.

Кроме того, как отметил заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк Ярослав Костарев, механизм проектного финансирования, защищающий средства покупателей с помощью специальных счетов эскроу, планируется распространить на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Ранее сообщалось, что также в ближайшей перспективе Сбербанк планирует приступить к разработке онлайн-сервиса "Сбер-BIM". 

 

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