Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящий момент линейка пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания Сбербанка для предпринимателей включает в себя четыре предложения.
В 2022 году более 55 тысяч предпринимателей Поволжья открыли расчетный счёт в Сбере
Приговором суда троим осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 9 лет.
Осуждены четверо жителей региона за совершение ряда преступлений в отношении жительницы поселка Береза
Говоря о структуре портфеля в Поволжском банке в иностранной валюте, стоит отметить, что объём в юанях вырос в 13 раз
Портфель вкладов населения в Сбербанке вырос на 7%
Это вдвое больше, чем за 2021 год.
В 2022 жители Поволжья совершили 2,9 млн транзакций по всем сервисам Sberpay
В завершение форума состоялась ярмарка профессий — участники показали свои резюме потенциальным работодателям.
Главное о карьере в Самарской области: в столице региона состоялся молодежный форум Общества «Знание»
Для участников марафона пройдут мастер-классы от экспертов фестиваля «Веснушка».
В Самарской области стартовал творческий марафон для студентов колледжей и техникумов
Маленький пациент поступил с травмой, полученной в результате неосторожного обращения с острым предметом.
Самарские офтальмологи спасли зрение ребенку с проникающей травмой глаза
Виктор Кудряшов отметил позитивную динамику по снижению числа случаев выявления употребления наркотиков.
Виктор Кудряшов провёл заседание антинаркотической комиссии
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.96
0.12
EUR 82.97
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Работников сферы бытового обслуживания региона поблагодарили за труд
В Самаре состоится встреча с киноведом и историком кино Валерием Ивановичем Фоминым
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Портфель вкладов населения в Сбербанке вырос на 7%

23 марта 2023 18:28
94
Говоря о структуре портфеля в Поволжском банке в иностранной валюте, стоит отметить, что объём в юанях вырос в 13 раз

По итогам 2022 года портфель вкладов населения в Поволжском банке Сбербанк вырос на 7% и достиг 850,6 млрд рублей.

При этом жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей всё чаще открывают новые вклады онлайн через мобильное приложение банка. В частности, 98% договоров по вкладу «Лучший % Зарплатный» открыто таким образом.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Банковские вклады – надёжный инструмент для получения дополнительного пассивного дохода от накоплений. Клиенты Сбера активно пользуются этой возможностью, доверяя нам свои сбережения. Чтобы его оправдать, мы постоянно собираем обратную связь от наших клиентов и на её основе создаем новые типы вкладов, которые соответствуют их актуальным запросам и потребностям».

Говоря о структуре портфеля в Поволжском банке в иностранной валюте, стоит отметить, что объём в юанях вырос в 13 раз. Рост портфеля в юанях происходил практически полностью за счёт промовкладов.

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Это вдвое больше, чем за 2021 год.
23 марта 2023, 18:16
В 2022 жители Поволжья совершили 2,9 млн транзакций по всем сервисам Sberpay
Это вдвое больше, чем за 2021 год. Финансы и Банки
95
Благодаря этому 10,5 тысяч семей приобрели собственное жилье.
23 марта 2023, 16:23
В 2022 году жители Поволжья оформили 10,5 тысяч сделок по ипотеке с господдержкой от Сбера
Благодаря этому 10,5 тысяч семей приобрели собственное жилье. Финансы и Банки
133
Сбер опубликовал ESG-отчёт по итогам 2022 года: портфель ответственного финансирования достиг 1,3 трлн рублей
23 марта 2023, 10:19
Сбер опубликовал ESG-отчёт по итогам 2022 года: портфель ответственного финансирования достиг 1,3 трлн рублей
Сбер выступает драйвером ESG-повестки и одним из пионеров направления ответственного финансирования в России. Финансы и Банки
252
В центре внимания
23 марта 2023  13:28
"Людей в беде не бросим!": Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с пожаром в доме Челышева
787
После футбольного матча 24 марта в Самаре для болельщиков подадут дополнительный транспорт
23 марта 2023  13:23
После футбольного матча 24 марта в Самаре для болельщиков подадут дополнительный транспорт
227
Крупный пожар в доме на Красноармейской в Самаре ликвидирован
23 марта 2023  09:31
Крупный пожар в доме на Красноармейской в Самаре ликвидирован
254
В Самаре 31 марта стартует приёмная кампания в первые классы школ на 2023-2024 учебный год
22 марта 2023  12:40
В Самаре 31 марта стартует приёмная кампания в первые классы школ на 2023-2024 учебный год
487
На выставке MITT Самарская область презентовала яркого представителя тольяттинского завода АВТОВАЗ - LADA Niva Trаvel, созданной для автомобильных путешествий по России.
21 марта 2023  16:46
Туристические возможности Самарской области представили на федеральном уровне
538
Весь список