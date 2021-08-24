Портфель образовательных кредитов СберБанка превысил 7 млрд рублей

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Портфель образовательных кредитов, выданных СберБанком, превысил 7 млрд рублей. Только за первую половину августа 2021 года СберБанк выдал 4645 льготных образовательных кредитов, что в 3,6 раза больше, чем за весь август 2020-го.

Всего по программе «Кредит на образование с господдержкой» СберБанк работает уже с 583 вузами. По количеству кредитов от СберБанка лидируют НИУ «Высшая школа экономики», РАНХиГС при Президенте РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российский университет дружбы народов и Финансовый университет при Правительстве РФ.

Самые популярные специальности, на обучение по которым клиенты берут льготные образовательные кредиты: юриспруденция, экономика, менеджмент, лечебное дело и лингвистика.

Самый крупный образовательный кредит, взятый по программе, составил 4,5 млн рублей, а возраст самого взрослого студента, которому СберБанк помог получить образование, — 66 лет.

- Повышение доступности высшего образования — один из приоритетов Сбера. Эту задачу и призвана решать программа льготных образовательных кредитов. Её уникальность в том, что кредит оформляется без залога, поручителей, обязательного страхования, а при рассмотрении заявки не учитывается платёжеспособность клиента. В течение всего срока обучения плюс девять месяцев студент может вообще не погашать основной долг, а только проценты по кредиту, причём в первый год — в размере 40%, во второй — 60% и только с третьего года — в полном объёме. Тело кредита заёмщик начнёт выплачивать только через девять месяцев после окончания учёбы. За это время он успеет устроиться на работу и пройти испытательный срок, - Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Процентная ставка по образовательному кредиту с господдержкой для клиентов составляет лишь 3%, остальное (11,27%) возмещается за счёт госсубсидии. Оформить такой кредит можно с 14 лет, при этом вуз должен иметь государственную лицензию. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, кредит можно погасить досрочно.

Предположим, заёмщик берёт кредит на 4-летнее обучение в вузе при стоимости 200 тыс. рублей за каждый год обучения. В этом случае ежемесячный платёж по кредиту в первый год обучения составит всего около 200 рублей, во второй — порядка 600 рублей, в третий и до завершения обучения — примерно 1500 рублей. Максимального уровня ежемесячный платёж достигнет только после завершения обучения и составит около 5500 рублей.

Подробная информация о продукте размещена на официальном сайте СберБанка.