Портфель образовательных кредитов СберБанка превысил 7 млрд рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Посетить форум, который продолжит свою работу до 28 августа, можно в течение трёх дней с 11:00. Вход свободный.
26 августа на Рощинском полигоне начнет свою работу военно-технический форум «Армия-2021» 
День солидарности в борьбе с терроризмом в России отмечают 3 сентября – печальная дата напрямую связана с событиями в Беслане 1–3 сентября 2004 года.
В СОУНБ пройдут мероприятия  к памятной дате – Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Сотрудники спецроты еженедельно осуществляют скрытое патрулирование на автодорогах области.
В регионе инспекторы ДПС проводят скрытое патрулирование, выявляя нарушения ПДД в «потоке»
Он попал в движущийся механизм продольно-резательного станка, получив травмы, несовместимые с жизнью.
В Тольятти на бумажной фабрике погиб молодой рабочий
В Самаре 98 заболевших.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Возбуждено уголовное дело.
В Чапаевске сотрудник исправительной колонии, подозревается в получении взятки
В командных соревнованиях представители Самарской области Егор Большаков и Тимур Терентьев завоевали серебряные медали.
В Оренбурге прошло первенство России среди юношей по бильярдному спорту
Проверка запрета на выезд за границу онлайн
Проверка запрета на выезд за границу онлайн
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.07
-0.29
EUR 86.78
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ пройдут мероприятия  к памятной дате – Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Военные приглашают жителей Самарской области на форум "Армия-2021"
В Самаре дан старт Слёту институций современного искусства
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Портфель образовательных кредитов СберБанка превысил 7 млрд рублей

24 августа 2021 13:26
156
Портфель образовательных кредитов СберБанка превысил 7 млрд рублей

Портфель образовательных кредитов, выданных СберБанком, превысил 7 млрд рублей. Только за первую половину августа 2021 года СберБанк выдал 4645 льготных образовательных кредитов, что в 3,6 раза больше, чем за весь август 2020-го.

Всего по программе «Кредит на образование с господдержкой» СберБанк работает уже с 583 вузами. По количеству кредитов от СберБанка лидируют НИУ «Высшая школа экономики», РАНХиГС при Президенте РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российский университет дружбы народов и Финансовый университет при Правительстве РФ.

Самые популярные специальности, на обучение по которым клиенты берут льготные образовательные кредиты: юриспруденция, экономика, менеджмент, лечебное дело и лингвистика.

Самый крупный образовательный кредит, взятый по программе, составил 4,5 млн рублей, а возраст самого взрослого студента, которому СберБанк помог получить образование, — 66 лет.

- Повышение доступности высшего образования — один из приоритетов Сбера. Эту задачу и призвана решать программа льготных образовательных кредитов. Её уникальность в том, что кредит оформляется без залога, поручителей, обязательного страхования, а при рассмотрении заявки не учитывается платёжеспособность клиента. В течение всего срока обучения плюс девять месяцев студент может вообще не погашать основной долг, а только проценты по кредиту, причём в первый год — в размере 40%, во второй — 60% и только с третьего года — в полном объёме. Тело кредита заёмщик начнёт выплачивать только через девять месяцев после окончания учёбы. За это время он успеет устроиться на работу и пройти испытательный срок, - Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Процентная ставка по образовательному кредиту с господдержкой для клиентов составляет лишь 3%, остальное (11,27%) возмещается за счёт госсубсидии. Оформить такой кредит можно с 14 лет, при этом вуз должен иметь государственную лицензию. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, кредит можно погасить досрочно.

Предположим, заёмщик берёт кредит на 4-летнее обучение в вузе при стоимости 200 тыс. рублей за каждый год обучения. В этом случае ежемесячный платёж по кредиту в первый год обучения составит всего около 200 рублей, во второй — порядка 600 рублей, в третий и до завершения обучения — примерно 1500 рублей. Максимального уровня ежемесячный платёж достигнет только после завершения обучения и составит около 5500 рублей.

Подробная информация о продукте размещена на официальном сайте СберБанка.

Теги: образовательный кредит сбер СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Cбер признан лучшим цифровым банком России для частных и корпоративных клиентов по версии Global Finance
23 августа 2021, 11:25
Cбер признан лучшим цифровым банком России для частных и корпоративных клиентов по версии Global Finance
Журнал Global Finance — одно из старейших и наиболее уважаемых отраслевых изданий в международном банковском сообществе. Финансы и Банки
455
Владельцы бизнес-карт Сбербанка ежемесячно совершают 1 млн операций
23 августа 2021, 10:18
Владельцы бизнес-карт Сбербанка ежемесячно совершают 1 млн операций
Бизнес-карта удобна для оплаты повседневных расходов: командировочных, канцтоваров, деловых ужинов, бензина и других закупок. Финансы и Банки
463
Сбербанк фиксирует повышенный интерес к индивидуальной и загородной недвижимости в Самарской области
13 августа 2021, 09:34
Сбербанк фиксирует повышенный интерес к индивидуальной и загородной недвижимости в Самарской области
Пандемия показала, что иметь загородный дом – это большое счастье. Финансы и Банки
833
В центре внимания
Еще 434 жителей Самарской области заболели коронавирусом
24 августа 2021  13:18
Еще 434 жителей Самарской области заболели коронавирусом
178
Минстрой Самарской области возглавил Николай Плаксин
24 августа 2021  12:50
Минстрой Самарской области возглавил Николай Плаксин
187
Ко Дворцу спорта в Самаре вернули памятник Высоцкому
24 августа 2021  12:42
Ко Дворцу спорта в Самаре вернули памятник Высоцкому
160
Военные приглашают жителей Самарской области на форум
24 августа 2021  11:53
Военные приглашают жителей Самарской области на форум "Армия-2021"
257
23 августа 2021  21:00
Дмитрий Азаров в Борском районе встретился с пострадавшими жителями сел Немчанка и Гвардейцы
586
Весь список