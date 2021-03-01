Пользователям карты "Мир" затруднят доступ к онлайн-казино

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Российская национальная платёжная система начнёт отклонять денежные переводы на иностранные электронные кошельки, сообщает РБК со ссылкой на технологический бюллетень, разосланный в банки.

Решение, вступающее в силу 27 апреля, направлено на "минимизацию риска сомнительных денежных переводов".

Отмечается, что зарубежные электронные кошельки, как правило, используются букмекерами и другими игроками "серого рынка".

При этом с сегодняшнего дня постепенно расширяется круг организаций, которые обязаны принимать к оплате карты "Мир": в этот список войдут магазины с выручкой более 30 миллионов рублей в год.