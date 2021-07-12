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Получи 10 000 рублей от государства на любую карту Сбера, а Сбер добавит 2000 рублей и другие подарки

12 июля 2021 10:27
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Получи 10 000 рублей от государства на любую карту Сбера, а Сбер добавит 2000 рублей и другие подарки

Сбер подарит родителям детей, получивших на любую карту Сбербанка от государства 10 000 рублей, еще 2000 рублей и другие подарки.

С августа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, семьи, имеющие детей, могут получить единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет, а также до 23 лет для детей с инвалидностью. Выплата будет проходить по линии ПФР. Подать заявление можно с 15 июля по 1 ноября 2021 года на портале Госуслуг или в МФЦ.

Сбер присоединяется к данной акции и дарит подарки в помощь родителям, собирающим детей в школу. 

Всем, кто подаст заявление на выплату с указанием реквизитов карты СберБанка, после получения выплаты смогут оформить подписку на СберПрайм на три месяца всего за один рубль. СберПрайм — это единая подписка на сервисы экосистемы Сбера и его партнёров с онлайн-кинотеатром, музыкой, сотовой связью — бесплатно.

После активации подписки дополнительно станут доступны подарки от Сбера:

  • страховка от несчастного случая на каждого ребёнка сроком на один год; 
  • 2000 рублей — на покупки в СберМаркете и СберМегаМаркете.

Для многих семей — подготовить детей к школе и приобрести всё необходимое требует дополнительных затрат. Сбер стремится помочь родителям, чтобы они имели возможность дать своим детям самое лучшее, - Екатерина Гарцева, Директор Дивизиона социальные и зарплатные решения Сбербанка

Подробнее о получении подарков от Сбера можно узнать на сайте банка.   

Фото: Pixabay.com

Теги: выплаты дети сбер СберБанк

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