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Победители акселератора для школьников SberZ получат дополнительные баллы к ЕГЭ

19 января 2022 13:51
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Победители акселератора для школьников SberZ получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Федеральная программа по развитию предпринимательских талантов для школьников 8–11-х классов SberZ от Сбера в 2021 году вошла в перечень утверждённых Министерством просвещения Российской Федерации интеллектуальных и творческих конкурсов на 2021–2022 учебный год, победители которых смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. 

Так, выпускники школ и колледжей, которые стали финалистами и победителями программы SberZ, получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы на профильные специальности, связанные с экономикой и цифровыми технологиями. Баллы за индивидуальные достижения включаются в общую сумму конкурсных баллов, их количество вузы определяют самостоятельно. Участники следующих сезонов смогут рассчитывать на аналогичные льготы.

Участие в программе бесплатное. Для регистрации не нужен готовый бизнес-проект или даже идея, в ходе программы подростки пройдут цикл создания собственного стартапа — от генерации идеи до запуска. Подать заявку можно до 14 февраля 2022 года: https://sber-z.sberclass.ru/.

Теги: СберБанк

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