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Первый взнос по льготной ипотеке увеличили до 20%

13 сентября 2023 12:26
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Первый взнос по льготной ипотеке увеличили до 20%

Размер первого взноса по программам ипотеки с господдержкой увеличили с 15% до 20%. Об этом сообщается в постановлении правительства России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Размер кредита составляет не более 80% стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо стоимости приобретаемого жилого помещения с земельным участком", – сказано в постановлении.

Новые правила касаются всех льготных ипотечных кредитов, выданных с 9 сентября 2023 года, пишет РЕН-ТВ.

Ранее на полях Восточного экономического форума вице-премьер России Марат Хуснуллин в студии "Известийсообщил, что в 2023 году банки выдали около миллиона ипотечных кредитов, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Общая сумма этих кредитов равна 3,7 миллиарда рублей.

Однако в Минстрое прогнозируют, что в скором времени спрос на жилье может серьезно сократиться, в некоторых регионах – до 20%.

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