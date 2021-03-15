Переводы за рубеж — теперь и в веб-версии СберБанк Онлайн

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С 15 марта всем клиентам Сбербанка доступны денежные переводы за рубеж по номеру счёта или карты Visa и Mastercard в веб-версии СберБанк Онлайн. Раньше отправить деньги за рубеж можно было только в мобильном приложении или офисе банка.

В новом разделе меню «Платежи» — «За рубеж» можно выбрать один из двух способов перевода: по номеру счёта или номеру карты. Совершить перевод можно с любой дебетовой карты Сбербанка, открытой в рублях, долларах или евро.

Для совершения перевода по номеру карты достаточно знать номер карты, имя и фамилию получателя. Срок зачисления перевода в большинстве случаев составит всего несколько минут. Денежные средства можно переводить в рублях, долларах или евро практически в любую страну (исключения — США, Тайвань, Куба, Иран, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Япония). Максимальная сумма одного перевода не должна превышать 150 000 рублей в эквиваленте.

Подробнее — на сайте банка.

Переводы по номеру счёта не имеют ограничений по странам зачисления и позволяют отправлять за рубеж доллары и евро родственникам или знакомым, а также переводить средства иностранной организации за оплату товаров или услуг. Срок зачисления зависит от иностранных банков и составляет от одного до трёх рабочих дней. Максимальная сумма перевода — до 750 000 рублей (в зависимости от цели перевода). Подтверждающие документы не потребуются.

Подробнее — на сайте банка.

Алексей Мазунин, и.о. директора дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка:

Мы стремимся делать наши банковские продукты максимально простыми и хотим, чтобы наши клиенты имели возможность выбирать для себя не только сервис, но и наиболее удобный канал взаимодействия с банком. Ранее совершить перевод за рубеж можно было только в мобильном приложении и офисе банка, поэтому сегодня мы рады предложить такую возможность всем пользователям веб-версии СберБанк Онлайн.