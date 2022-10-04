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Открыт приём заявок в школьный акселератор Cбера: финалисты смогут поступить без экзаменов в один из 40 вузов и получить дополнительные баллы ЕГЭ

4 октября 2022 14:42
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Участие в программе бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый проект или даже идею, её помогут найти в ходе обучения.

В преддверии Дня учителя открыт приём заявок на участие в федеральном акселераторе стартапов для школьников 8–11-х классов и учеников средних специальных учебных заведений. Акселератор поможет подросткам освоить азы технологического предпринимательства и «с нуля» создать собственный бизнес-проект. Участники команд-финалистов получат преференции при поступлении в топ-вузы: поступление без вступительных испытаний, целевое поступление (обучение за счёт средств вуза), дополнительные баллы к ЕГЭ и другие.

Участие в программе бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый проект или даже идею, её помогут найти в ходе обучения. Подать заявку можно до 31 октября 2022 года.

Акселерация проводится в два этапа общей продолжительностью шесть месяцев. Первый этап состоит из онлайн-лекций, практических заданий, знакомства с инструментами создания цифровых продуктов. На втором этапе участники объединятся в команды и пройдут индивидуальную и групповую работу с менторами для получения первых бизнес-результатов: предзаказов или прототипа устройства.

Участники получают возможность как пройти базовую программу по основам предпринимательства, так и выбрать один из четырёх треков с отраслевым уклоном, где им будут доступны дополнительные обучающие материалы и консультации профильных экспертов:

- трек по искусственному интеллекту, организован совместно с Академией искусственного интеллекта для школьников (совместный проект Сбербанка и Благотворительного фонда «Вклад в будущее»);

- трек по социально значимым направлениям (наука, медицина, образование и искусство), организован в партнёрстве с Российским обществом «Знание»;

- впервые в сезоне 2022/2023 трек по технологиям для метавселенной (виртуальные миры, цифровые люди, AR, аватары, блокчейн и другое), организованный Sber AR/VR Lab;

- трек по технологиям для концепции Web 3.0, организованный Лабораторией Блокчейн Сбербанка.

По итогам этой работы лучшие команды выступят на Демо-дне, где представят свои проекты руководству Сбера, бизнес-ангелам и ректорам российских вузов. Воспользоваться преференциями при поступлении смогут участники, прошедшие в финал, победители дополнительно получат призы от организаторов и партнёров программы.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Наш акселератор предоставляет ребятам уникальные возможности — перенять опыт технологических экспертов и предпринимателей, создать собственный бизнес-проект, представить его широкой аудитории и использовать этот трамплин для дальнейшего роста. Акселератор также дарит участникам шанс получить преференции и поступить в вуз мечты — всё это доступно для всех учеников российских школ во всех регионах уже сейчас. Я убеждён, что вовлечение как можно большего числа ребят в работу над своим первым бизнес-проектом будет способствовать развитию у них предпринимательского мышления и приведёт к расширению частной инициативы в стране».

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Акселератор Сбера для школьников пользуется большой популярностью в регионах Поволжья. Для участия в предыдущем акселераторе заявки подали более 1800 учеников. Это говорит о заинтересованности современных школьников в образовательных программах Сбера и общей нацеленности на развитие, получение новых знаний не только из школьной программы. Мы в свою очередь активно развиваем наши образовательные программы, адаптируя их под современные требования и запросы бизнеса и общества».

Акселератор для школьников от Сбера входит в перечень утверждённых Министерством просвещения РФ интеллектуальных и творческих конкурсов, победители которых могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. С 2022 года профиль «Технологическое предпринимательство», организованный Сбером, впервые представлен в программе командных инженерных состязаний «Национальная технологическая олимпиада». Профиль поддержат 40 российских вузов, каждый из которых определит свой список преференций для финалистов Демо-дня.

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