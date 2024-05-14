Оператора карт МИР хотят привлечь к борьбе с отмыванием денег

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Росфинмониторинг выступил с предложением подключить оператора карт МИР к борьбе с отмыванием денег.

Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя службы.

Как сказано в материале, служба предлагает включить Национальную систему платёжных карт (НСПК) в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для предоставления ведомству сведений об операциях по картам МИР и в Системе быстрых платежей (СБП).

Уточняется, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, так как не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы.