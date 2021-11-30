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Сбер поддерживал и продолжит поддерживать совместные проекты с СамГМУ на стыке медицины, цифровизации и современных технологий.
Ольга Голодец выступила на открытии проекта «Точка кипения» в СамГМУ
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Ольга Голодец выступила на открытии проекта «Точка кипения» в СамГМУ

30 ноября 2021 14:52
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Сбер поддерживал и продолжит поддерживать совместные проекты с СамГМУ на стыке медицины, цифровизации и современных технологий.

В Самарском государственном медицинском университете состоялось открытие пространства «Точка кипения». Площадка объединит студентов, школьников, молодых учёных, преподавателей, представителей бизнеса и власти для совместной работы в области развития медицины.

В рамках мероприятия выступила заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец. Она подчеркнула, что Сбер, как ведущая технологическая компания России, на протяжении многих лет тесно взаимодействует с ключевыми вузами страны и это сотрудничество укрепляется и расширяется с каждым годом. Сбер поддерживал и продолжит поддерживать совместные проекты с СамГМУ на стыке медицины, цифровизации и современных технологий.

Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Цифровизация в сфере здравоохранения развивается очень быстрыми темпами. Всё больше медицинских учреждений в России начинают применять в повседневной работе новейшие разработки и технологии на базе искусственного интеллекта, использовать телемедицинские сервисы, дистанционный мониторинг больных и многие другие цифровые решения. Серьёзные технологические преобразования приводят к необходимости изменения и расширения навыков и квалификации сотрудников. Врач XXI века — это врач, способный оказать своевременную помощь, в том числе с использованием современных цифровых решений.

Мы, как бизнес, видим задачу в кадрах на несколько лет. Именно поэтому сегодня создаются и внедряются совместные с вузами программы, базовые кафедры, вводится практикоориентированное обучение. В частности, совместно с СамГМУ уже реализован ряд проектов о области здравоохранения. На стыке науки, практической медицины и IT-компетенций возможно создание и развитие медицины будущего, новых предиктивных моделей искусственного интеллекта, моделей диагностики и аналитики".

Новое пространство в Самаре войдёт в общую сеть «Точек кипения», включающую на сегодня 127 площадок в разных городах России. Основной темой проектов и исследований, проводимых на площадке «Точки кипения» станут рынки НТИ: HealthNet, NeuroNet, TechNet.

Теги: СберБанк

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