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Около 15% опрошенных россиян перевели накопления из долларов и евро в рубли

12 июля 2023 12:25
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Около 15% опрошенных россиян перевели накопления из долларов и евро в рубли

С прошлого года у россиян изменились стратегии накопления. Так, 13% опрошенных отказались от хранения наличных долларов и евро в пользу рубля, в то время как только 3% респондентов, наоборот, перевели рубли в валюту. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которым ознакомились «Известия» 11 июля.

При этом 17% опрошенных заявили, что предпочитают вкладывать все накопленные средства в ремонт, а также в покупку бытовой техники и электроники. Еще 67% сообщили, что не имеют средств для накоплений.

«С начала прошлого года колебания курса доллара и евро были очень интенсивными: если в прошлом июне доллар стоил 51 рубль, а евро 53, то в этом июне доллар стоил 87, а евро 95 рублей. Такие изменения превращают валюты в высокорисковый инструмент, на котором можно как заработать, так и потерять половину накоплений», — сказал исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Эксперт напомнил, что с марта 2022-го действует ограничение на снятие иностранной валюты, оно продлено до 9 сентября 2023 года. Пока россияне могут снять не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро.

«Альтернатив доллару и евро пока не найдено. Несмотря на запуск вкладов в юанях, пока существенного спроса на них не замечено — по моим наблюдениям, основной всплеск спроса пришелся на период перед введением санкций и отключением от SWIFT, далее существенного прироста не было. Пока рубль остается наиболее доступным средством накопления денег», — заключил Баджурак.

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