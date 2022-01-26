Общественный центр Сбера приглашает студентов на открытый разговор о карьере

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26 января в 15:00 (Мск) в Общественном центре Сбера пройдет мероприятие, приуроченное ко Дню студента. В формате открытого разговора молодые сотрудники Сбера и компаний-партнеров поделятся со студентами практическими советами по трудоустройству и адаптации на рабочем месте, а также своим личным опытом.

На встрече участники смогут задать вопросы о том, как найти свои сильные стороны и правильно презентовать их работодателю, как составить грамотное резюме. Кроме того, спикеры расскажут, как проходит адаптация на новом рабочем месте и как справиться с возникающими сложностями. А также на встрече разберут конкретные кейсы "удачного" и "неудачного" трудоустройства.

Встреча пройдет в онлайн-формате в аккаунтах @sbercentre - VK и Instagram. Во время прямых эфиров у зрителей будет возможность получить ответы на свои вопросы в режиме реального времени. Авторов трёх лучших вопросов ждут подарки от Общественного центра.

Юлия Бунтова, HR директор Поволжского банка ПАО Сбербанк:

«В 2021 году Сбер получил наивысшую награду — «платину» — в рейтинге лучших работодателей России, составленном Forbes совместно с аудиторской компанией KPMG. Нашей команде будет приятно поделиться с молодежью своим опытом, чтобы помочь ребятам в построении их карьеры. Мы в том числе расскажем о том, как наилучшим образом презентовать себя потенциальному работодателю, и как в дальнейшем быстро и успешно пройти адаптацию в компании».

Подробную информацию можно найти на сайте Общественного центра Сбера www.esgcommunity.ru .