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Обновляем гардероб экологично: в Общественном центре Сбера впервые пройдет SWAP-вечеринка

23 июня 2021 14:30
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Участие в мероприятии бесплатное, но требует регистрации.

26 июня в Общественном центре Сбера (ул. Вилоновская, 13) с 13.00 до 17.00 состоится SWAP-вечеринка, на которой желающие смогут обменяться вещами, которыми уже перестали пользоваться. Мероприятие призывает жителей региона к осознанному потреблению.

SWAP-вечеринка – это формат мероприятия, на которое участники смогут принести свои ненужные одежду в хорошем состоянии, аксессуары, книги, виниловые пластинки и обменяться ими с другими посетителями вечеринки. Такой формат позволяет участникам приобрести для себя вещи, не оказывая экологический вред планете. Оставшиеся предметы и вещи после вечеринки будут отправлены в гуманитарный центр БлагоДарю. 

Мероприятие пройдет совместно с НКО «Свежий ветер», организаторы которой проведут лекции и мастер-классы. Мастер-класс по кастомайзингу одежды (изменение и обновление вещей своими руками) проведет дизайнер Наталья Момогид, о том, как создать свой стиль из простых вещей расскажет стилист Ольга Симонова. Большое внимание будет уделено переработке старой одежды, об этом расскажет руководитель НКО «Свежий ветер» Юлия Копылова.

Участие в мероприятии бесплатное, но требует регистрации. Подробную информацию можно найти на сайте Общественного центра Сбера.

Теги: SWAP-вечеринка акция Сбербанка

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