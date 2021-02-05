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Новый вид «кредита» введут в России

5 февраля 2021 12:58
87
Новый вид «кредита» введут в России

Для россиян могут ввести новый вид «кредитов» – ссуды на судебные расходы. Платить проценты и возвращать деньги гражданину не придется. Об этом пишут СМИ.

«Суть идеи в том, что некие структуры – банки, страховые организации, любые другие, имеющие деньги, – смогут финансировать судебные процессы для граждан и организаций. Часто бывает, что дело человека правое, но в суд он не идет, потому что нет денег на адвокатов. Тогда на сцене может появиться кредитор или инвестор и выписать чек на круглую сумму», – говорится в сообщении.

Если процесс будет проигран, то внакладке останется только кредитор, а если выигран, то он получит прибыль.

В Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству уже ознакомились с законопроектом о судебном финансировании, который подготовила группа экспертов. В СФ заявили, что его нужно доработать, сообщает ФедералПресс.

Фото pixabay.com

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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Новости Тольятти
4 февраля 2021  13:10
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Напряженность на рынке труда составила  1,6 человек на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
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27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
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