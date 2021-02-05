Новый вид «кредита» введут в России

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Для россиян могут ввести новый вид «кредитов» – ссуды на судебные расходы. Платить проценты и возвращать деньги гражданину не придется. Об этом пишут СМИ.

«Суть идеи в том, что некие структуры – банки, страховые организации, любые другие, имеющие деньги, – смогут финансировать судебные процессы для граждан и организаций. Часто бывает, что дело человека правое, но в суд он не идет, потому что нет денег на адвокатов. Тогда на сцене может появиться кредитор или инвестор и выписать чек на круглую сумму», – говорится в сообщении.

Если процесс будет проигран, то внакладке останется только кредитор, а если выигран, то он получит прибыль.

В Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству уже ознакомились с законопроектом о судебном финансировании, который подготовила группа экспертов. В СФ заявили, что его нужно доработать, сообщает ФедералПресс.

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