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Новый промовклад СберKids: деньги принадлежат ребёнку

26 августа 2021 12:58
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Новый промовклад СберKids деньги принадлежат ребёнку

К 1 сентября Сбер запускает новый промовклад — СберKids, — открыть который можно с 25 августа по 25 сентября. Такой вклад полностью принадлежит ребёнку и только ему: средства на счёте нельзя арестовать, деньги не могут снять родители, и они не делятся при разводе супругов. Ребёнок сможет воспользоваться деньгами на вкладе по достижении 18 лет, а уже с 14 лет — самостоятельно снимать проценты.

Валюта вклада — рубли или доллары США. Срок вклада — один год. Вклад пополняемый, а расходные операции до окончания срока возможны только в части процентов, которые начисляются ежемесячно. Открыть вклад можно только в офисе СберБанка, а пополнять — и в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Чтобы открыть вклад СберKids, родителю необходимо прийти в офис банка с паспортом и свидетельством о рождении ребёнка. Если ребёнку исполнилось 14 лет и у него уже есть паспорт, он может оформить такой вклад самостоятельно либо прийти в банк вместе с родителем.

- Мы запускаем этот вклад в преддверии Дня знаний, и я уверен в его востребованности, ведь это прекрасная возможность обеспечить ребёнка неотчуждаемым ни при каких обстоятельствах капиталом. Открывая СберKids, родитель может быть спокоен: деньги в любом случае достанутся ребёнку и помогут ему во взрослой жизни. Кроме того, такой вклад можно рассматривать — наряду с нашим приложением СберKids — и как элемент обучения финансовой грамотности, поскольку подросток будет наблюдать за ростом средств на вкладе и уже с 14 лет сможет распоряжаться процентами по нему: их можно будет либо тратить на карманные расходы, либо оставить на вкладе, - Сергей Широков, Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка. 

Теги: вклады сбер СберБанк

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