Новый проект Домклик — витрина загородной недвижимости от надёжных подрядчиков

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Сервис недвижимости Домклик от Сбера существенно улучшил витрину загородной недвижимости — появился каталог проектов загородных домов от строительных компаний, проверенных Сбером. На витрине представлены фотографии домов, их планировки и другие характеристики, стоимость строительства, регионы, в которых работает та или иная компания, и другая информация, важная для принятия решения. Новый сервис поможет клиентам Домклик построить оптимальное загородное жильё и при необходимости оформить ипотеку Сбера на него.

Алексей Лейпи, и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Интерес к загородной недвижимости сильно вырос, и этот тренд по-прежнему актуален. По данным аналитиков Домклик, суммарное количество объявлений о продаже "загородки" за год выросло на 29%. Многие россияне хотят построить свой дачный домик или коттедж, и им важно найти надёжного подрядчика, который добросовестно и качественно сделает работу по разумной цене. Чтобы помочь людям найти таких подрядчиков, Домклик запустил новый раздел на витрине загородной недвижимости, где собраны типовые проекты от проверенных Сбером строительных компаний. Сейчас на странице уже размещен 71 проект от 9 компаний в ценовом диапазоне от 3,4 до 11,2 млн рублей. Мы будем планомерно расширять ассортимент таких проектов для наших клиентов».