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Новая услуга Сбера «Совместные уведомления» сбережёт семейный бюджет

3 февраля 2022 14:22
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«Совместные уведомления» — возможность делиться информацией о расходах и доходах по карте с близким человеком.

Сбер запустил уникальную для России услугу «Совместные уведомления» — возможность делиться информацией о расходах и доходах по карте с близким человеком, например, супругом или супругой, ребёнком или пожилым родственником в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

После подключения услуги на смартфон выбранного вами человека будут приходить уведомления с информацией о ваших транзакциях (время, место, сумма операции, а также баланс по карте). Это поможет лучше спланировать бюджет, защититься от импульсивных трат, сразу же отреагировать на подозрительное списание у близких людей или оперативно пополнить карту, как только на ней закончатся средства.

Алексей Круглов, вице-президент, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка:

"Сервис только запустился, и уже более 6 тыс. человек подключились к этой услуге. Мы видим, что эта идея востребована, и надеемся, что она повысит качество управления семейным бюджетом".

Чтобы подключить услугу, необходимо набрать «Совместные уведомления» в поисковой строке приложения СберБанк Онлайн, а затем выбрать в адресной книге человека, с которым вы будете делиться информацией по операциям, а также карту, с которой будет списываться оплата за услугу (60 рублей за каждого человека, с которым вы делитесь уведомлениями, независимо от количества карт\счетов). Получатель уведомлений при этом тоже должен быть клиентом Сбербанка. Услуга заработает, как только ваш близкий примет приглашение получать уведомления по вашей карте.

Чтобы принять приглашение от другого человека, необходимо в СберБанк Онлайн выбрать «Профиль» — «Настройки» — «Уведомления» — «Совместные уведомления», нажать на иконку человека, от которого пришло приглашение с подписью «Получено приглашение», после чего подключить услугу.

Подробнее о сервисе — на сайте СберБанка.

Теги: СберБанк

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