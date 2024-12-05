Новая пятитысячная купюра появилась в обороте в шести регионах Дальнего Востока.

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Об этом сообщило дальневосточное управление Банка России (ЦБ РФ) в беседе с РИА Новости.

«Модернизированные пятитысячные купюры образца 2023 года уже выпущены в обращение в Приморье, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Якутии, Амурской и Сахалинской областях», — сообщили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что банкоматы подготовлены к приему банкнот. При этом купюры старого и нового образца будут использоваться одновременно.

Ранее, в октябре 2023 года, ЦБ остановил выпуск купюры номиналом в 1000 рублей с обновленным дизайном. Сделать это пришлось на фоне споров, возникших вокруг изображения на ней без креста здания построенного как храм нынешнего музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.