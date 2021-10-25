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Новая команда Тольяттихимбанка будет строить дальше на прочном фундаменте, который уже заложен

25 октября 2021 18:36
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Внутри Самарского банковского сектора зреют позитивные перемены.

Внутри Самарского банковского сектора зреют позитивные перемены. Недавно в Тольяттихимбанке, одном из региональных банков среднего размера, полностью поменялось руководство.

Новая управленческая команда имеет профильное образование и степени в области делового администрирования от самых престижных российских и зарубежных вузов, обладает обширным опытом работы в международном бизнесе, крупнейших финансовых учреждениях России и государственных структурах, связанных с регулированием банковской деятельности. Финансовые продукты банка обладают высоким качеством и пользуются спросом на рынке. Хорошие финансовые показатели ТХБ, занимающего 153-е место в России (3-е в Самарской области) по размеру нетто-активов и 36-е место по стране по величине чистой прибыли (1-е в регионе), как нельзя лучше позиционируют его для перехода на качественно новый уровень работы.

Председателем наблюдательного совета ТХБ был избран Равиль Саитов. Он обладает значительным опытом корпоративного управления как в частном бизнесе, так и в государственных структурах, имеет степень делового администрирования МВА, полученную в Стокгольме (Швеция). Саитов работал в Минфине РФ, а также в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, где ему удалось добиться значительного увеличения стоимости государственных активов и их рыночной ниши.

Сергей Литвин, также избранный в новый состав совета, работал на руководящих постах в таких компаниях, как ООО «ЕвразХолдинг», ООО «РТ-Информ» (IT-подразделение госкорпорации «Ростех») и АО «НПК «Уралвагонзавод». Одной из его специализаций являются финансовые технологии и цифровизация, а это значит, что для клиентов общение с банком станет удобнее и быстрее.

Еще один член набсовета, Александр Зудин, работает в банковской сфере с начала 90-х. За это время он успел поработать в таких гигантах российской банковской отрасли, как ПАО «Сбербанк» и ПАО «Альфа-банк».

Председателем правления стал Константин Зырянов, и 19 октября его кандидатура и кандидатуры его заместителей прошли утверждение в профильном департаменте Центробанка РФ. Он также вошел в новый состав набсовета. На счету Зырянова более 25 лет успешной работы в банковской сфере, в том числе руководства большими коллективами из сотен сотрудников. Он имеет богатый опыт работы с ЦБ РФ, аудиторами и рейтинговыми агентствами, что особенно важно в такой зарегулированной отрасли, как банковское дело. Работая на ключевых постах в таких кредитных учреждениях, как банк «Авангард», Русский международный банк и МДМ-банк, Зырянов добился серьезных успехов в реорганизации бизнес-процессов для повышения их эффективности, в том числе за счет внедрения автоматизации.

Его заместителем в правлении стал Алексей Денисов, проработавший в ТХБ 25 лет. Он прекрасно знает сам банк, а также город Тольятти и его деловую среду, что делает его незаменимым участником новой управленческой команды.

В новый состав правления банка также вошел Игорь Дмитриев, выпускник Гарвардского университета, почти 30 лет работающий в финансовой отрасли, в том числе в Минфине РФ, Газпромбанке и Банке торгового финансирования.

Одним словом, ТХБ по-настоящему повезло, ведь такому представительному составу руководящих органов позавидовали бы и в столице. Для клиентов банка это также очень хорошая новость, так как новая команда уже дала понять, что не собирается ломать то, что и так хорошо работает, и лишь будет строить дальше на прочном фундаменте, который уже заложен. Это значит, например, что банк может выйти за пределы своей традиционной сферы работы с крупными промышленными предприятиями и расширить сотрудничество с региональным малым и средним бизнесом, а также физическими лицами, предложить своим клиентам новые качественные и надежные финансовые продукты.

Пока можно сказать, что изменится механизм формирования повестки заседаний набсовета. Если в прежние времена они в основном сводились к утверждению заранее принятых решений (читай: формальности), теперь в них будет больше живого обсуждения и коллегиальности, что повысит надежность управления банком и снизит риски. Кроме того, набсовет будет работать в более тесной связке с правлением.

Если раньше банк в основном работал вне публичной сферы, обслуживая крупных корпоративных клиентов, то сейчас он, что называется, разворачивается лицом к рынку и новым потенциальным клиентам самых разных категорий. Это наверняка привлечет к банку повышенное внимание в регионе, и опыт модернизации и повышения эффективности бизнес-процессов может оказаться полезен в качестве позитивного примера для всей региональной финансовой отрасли.

 

Фото: Яндекс-карты

 

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