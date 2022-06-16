Назван оптимальный курс для России американской валюты

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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью ТАСС назвал оптимальный курс для России американской валюты.

По мнению Белоусова, рубль сейчас слишком «переукреплен». Нынешний курс в диапазоне 55-60 рублей за доллар является «слишком крепким», особенно «на фоне дефляции и высоких процентных ставок».

"Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что Центральный банк не таргетирует курс рубля, из-за чего он «складывается таким, каким есть». Белоусов указал на то, что регулятор последовательно снижает ключевую ставку, что, как полагает он, свидетельствует о том, что проблема высокой инфляции «сейчас уступила место проблемам, связанным, прежде всего, с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства».