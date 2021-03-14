Налоговые органы России получат расширенный доступ к банковской тайне

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Налоговые органы России с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне, передают "Известия". Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщает «Прайм».

Агентство подчеркивает, что в течение трех дней со дня получения запроса от налоговой службы банки должны будут предоставить копии паспортов клиентов, а также копии их доверенностей на распоряжение денежными средствами и копии договоров на открытие или же закрытие счета.

Кредитные организации в электронной форме или на бумажном носителе будут сообщать о бенефициарных владельцах и представителях клиента. Отмечается, что к данному списку также относится информация об отдельных операциях за указанный отрезок времени.

«Часть денежных потоков экономики находится в «серой» зоне, а налоговые органы стремятся заставить участников этого сектора платить налоги, тем самым пополняя бюджет», — рассказала старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.

Она уточнила, что целью нововведений является повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий для дальнейшего понимания объема возможных недекларируемых доходов. Кроме того, эксперт напомнила, что ранее налоговые органы могли получать подобную информацию только в рамках налоговых проверок.

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