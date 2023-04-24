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Начался приём заявок на вторую ежегодную Научную премию Сбера с призовым фондом 60 миллионов рублей

24 апреля 2023 11:27
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Начался приём заявок на вторую ежегодную Научную премию Сбера с призовым фондом 60 миллионов рублей

В рамках пресс-конференции по итогам годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф объявил о старте приема заявок на вторую ежегодную Научную премию Сбера.

Премия поддерживает учёных, работающих в России, которые ведут активную исследовательскую деятельность и открывают новые перспективы развития науки и технологий. Общий призовой фонд составляет 60 млн рублей. Сопредседателями Комитета премии в этом году стали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

Научная премия Сбера была учреждена в 2021 году, в Год науки и технологий в России. В прошлом году завершился первый сезон и первые три лауреата получили 60 миллионов рублей в качестве поощрения за свои исследования и вклад в науку. В номинации «Цифровая вселенная» лауреатом стал Александр Холево, академик РАН, доктор физико-математических наук. В номинации «Науки о жизни» победу одержал Александр Габибов, академик РАН, доктор химических наук. Юрий Оганесян, академик РАН, доктор физико-математических наук стал лауреатом в номинации «Физический мир», который затем направил свое вознаграждение на поддержку научной молодежи и учредил научную премию «Оганесон». 

В 2023 году Комитет выберет трёх новых победителей. Заявки для участия принимаются в трёх номинациях:

  1. физический мир — физика, химия, астрономия, науки о Земле и технические науки;

  2. науки о жизни — биология, медицина и сельскохозяйственные науки;

  3. цифровая вселенная — математика (включая математические методы в экономике), компьютерные науки и информатика (включая искусственный интеллект и машинное обучение).

На соискание премии выдвигаются российские и иностранные учёные, ведущие свою деятельность в Российской Федерации, внёсшие серьёзный вклад в развитие науки и технологий и продолжающие активную научно-исследовательскую деятельность. Номинировать учёных могут официально приглашённые Сбером российские организации, ведущие научную, исследовательскую или образовательную деятельность, а также персонально российские и международные учёные, предприниматели и представители инвестиционного сообщества в сфере технологий. Заявки проходят независимую экспертизу. Лауреатов определяет Комитет, который состоит из авторитетных учёных, специалистов разных областей науки и представителей высокотехнологичных компаний.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Мы объявили прием заявок на нашу научную премию. Она проводится второй раз, и мы стараемся повысить ее популярность. Сегодня это критически важно, в первую очередь, с точки зрения поддержки молодых и выдающихся ученых. Общий призовой фонд премии также составит 60 млн рублей для трех лауреатов. Мы принимаем заявки в нескольких номинациях: физический мир, наука о жизни, цифровая вселенная. Все заявки, которые нам поступают, проходят детальную и независимую научную экспертизу, а лучшие из них будут отмечены на церемонии награждения в конце года».

Церемония награждения Научной премии Сбера состоится до конца 2023 года. Подробнее — на официальном сайте премии.

Теги: СберБанк

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