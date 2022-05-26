Набиуллина: ЦБ удалось защитить финансовую стабильность, но "выдыхать" рано

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Банку России удалось защитить финансовую стабильность и не допустить раскручивания инфляционной спирали, но "выдыхать" пока рано, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече Ассоциации банков России "Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков", передает ТАСС.

"Первые месяцы были временем тактических решений: нужно было противодействовать первому шоку санкций. Наши меры были направлены на борьбу с теми проблемами, которые возникали, что называется, здесь и сейчас. В итоге нам удалось защитить финансовую стабильность и не допустить раскручивания инфляционной спирали. Но это, конечно же, совершенно не означает, что можно выдохнуть спокойно", - сказала она.

По ее словам, роль банковского сектора в трансформации экономики РФ будет очень велика. "Необходимы и кредитные ресурсы для выстраивания бизнесом новых бизнес-моделей, новой логистики, и компенсация потери доступа к внешним рынкам, и поддержка заемщиков, которые сталкиваются с трудностями, и выстраивание систем расчетов в нацвалютах со странами-партнерами, и многое другое. Это огромные и трудные задачи, от которых невозможно уклониться. Только действуя, мы можем надеяться на успешное преодоление кризиса", - сказала она.

Функционирование финансовой системы

ЦБ заявил о важности определения новых параметров функционирования финансовой системы РФ. Экономика РФ входит в период структурной трансформации и остро будет нуждаться в финансовых ресурсах, пояснила глава ЦБ. Одновременно в условиях санкций нужна поддержка и банкам: это и капитал, и время, и большая гибкость для определения новой бизнес-модели. "Поэтому нам нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы. Пересмотреть подходы к регулированию так, чтобы, не давая накапливать чрезмерные риски, банки могли продолжать кредитование, поддерживать структурную трансформацию экономики", - сказала Набиуллина.

Также, по ее словам, необходимо выработать подходы к рекапитализации банков и борьбе с тем, что уже начали называть "санкционным арбитражем". Время тактических решений в экономике заканчивается, и предстоит вырабатывать стратегические решения, резюмировала Набиуллина.

Снижение ключевой ставки

ЦБ также допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. "Инфляция снижается быстрее, чем мы предполагали. Это позволяет снизить ключевую ставку уже сегодня, не создавая новых проинфляционных рисков. Мы допускаем возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказала она.

Набиуллина сообщила, что ЦБ РФ не намерен отказываться от контрциклической политики. ЦБ в нынешних условиях был вынужден по максимуму воспользоваться имеющимися в распоряжении резервами и инструментами. "Это показывает важность политики по накоплению буферов и ограничению рисков в банковском секторе в периоды роста. Контрциклическая политика - ключ к сохранению стабильности и возвращению к росту после шоков. И,несмотря на масштабы сегодняшнего кризиса, от этого принципа отходить нельзя", - сказала она.

Дробление банковской системы

По словам главы ЦБ, нельзя допустить дробления банковской системы из-за санкций. "По всей видимости, санкционные банки будут вынуждены сосредоточиться на внутренних рублевых операциях, прежде всего на кредитовании госсектора, санкционных предприятий, МСБ и розничного бизнеса. При этом очень важно, чтобы из-за риска вторичных санкций не произошло дробления банковской системы на два изолированных сегмента", - сказала она.

Чтобы не допустить этого, потребуется разработать специальные рыночные механизмы, которые будут перераспределять клиентов, риски и ресурсы между санкционными и несанкционными банками.

Также она заявила, что время тактических решений в экономике заканчивается, предстоит вырабатывать стратегические.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС