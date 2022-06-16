Набиуллина пообещала не запрещать доллар и евро в России

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Руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что у регулятора нет намерений запрещать хождение в стране доллара, евро и другой иностранной валюты. Об этом она сказала в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Кроме того, она отметила, что валютные ограничения, действующие сейчас в России, нужно отменить. Также Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не планирует замораживать или конфисковать валютные вклады россиян.

А еще Набиуллина прокомментировала сложившуюся ситуацию в российской экономике. Ее она назвала сложной. По словам главы ЦБ, "по-прежнему" уже не будет. Она добавила, что важно уметь быстро реагировать на ситуацию, это самый главный, по ее мнению, аспект.

Набиуллина подчеркнула, что страна на данный момент теряет от участия в международном разделении труда, "экспорт идет с дисконтом, импорт — с премией".

С 20 мая Центробанк разрешил банкам продавать любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро, без ограничений. До этого 9 марта ЦБ ввел лимит на снятие купюр до $10 тыс. и установил временный порядок выдачи денег с валютных вкладов и счетов граждан. Он будет действовать до 9 сентября, пишет МК.