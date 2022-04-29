Набиуллина: пик инфляции в России придется на конец 2022 года

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Пик инфляции в РФ придется на конец 2022 года, при этом максимальный темп роста цен был в марте, сообщили в пятницу на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина и заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, передает ТАСС.

"Что касается инфляции, в годовом выражении мы пик видим в конце года - 18-23%. Это, действительно, связано с тем, что в инфляцию по 2023 году входит резкий рост цен в конце февраля - начале марта", - сказала Набиуллина.

При этом глава ЦБ отметила, что годовая инфляция за следующие 12 месяцев будет ниже, в рамках базового прогноза, и будет находиться в диапазоне 10-12%.

Заботкин добавил, что максимальный месячный рост цен случился в марте. "По апрелю мы получим значительно более низкую цифру", - отметил он.

Заботкин также подчеркнул, что месячные темпы роста цен весной и летом 2022 года будут выше, чем в 2021 году, следовательно, годовая инфляция повысится. Однако в ЦБ ожидают, что максимальное значение годовой инфляции пройдет осенью и по итогам года инфляция установится на уровне 18-23%.

По словам Набиуллиной, инфляционное давление в РФ в последние две недели стабилизировалось, риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились.

Снижение ключевой ставки будет способствовать структурной перестройке экономики, не создавая проинфляционных рисков, сообщила Набиуллина. По ее словам, инфляционное давление и инфляционные ожидания снижаются, это отражает исчерпание ажиотажного спроса населения и укрепление рубля.

"Инфляционные ожидания населения в апреле вернулись к уровням середины прошлого года, по данным опросов населения ожидаемая инфляция ниже наблюдаемой, то есть люди считают, что цены уже не будут расти так быстро", - отметила глава ЦБ.

Фото: Банк России/