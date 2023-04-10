Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях

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Выплата пенсий только в цифровых рублях осуществляться не будет. Об этом 10 апреля заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, пишут "Известия".

Она обратила внимание на то, что в последнее время появилось много различных слухов о цифровом рубле, например то, что он заменит наличные или что пенсии будут платиться только в цифровых рублях.

«Это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет. Это еще один из способов расчета», — сказала она во время выступления в Госдуме.

Она отметила, что регулятор продолжит развивать как безналичное, так и наличное денежное обращение. Также ЦБ уделит внимание модернизации банкнот, использованию более износостойких материалов и обновлению защитных признаков.

Набиуллина указала, что главным преимуществом цифрового рубля являются его полностью бесплатные переводы для физических лиц. Также владелец такого актива сможет совершать любые операции в приложении любого другого банка, где у него также есть счета.

Цифровой рубль — это третья форма российской нацвалюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Предполагается, что с ним будут возможны дистанционные платежи и расчеты. Также он будет доступен для использования в офлайн-режиме — при отсутствии доступа к интернету. Храниться валюта будет в виде кода в электронном кошельке регулятора.

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