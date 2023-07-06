Набиуллина объяснила, почему падает курс рубля

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Курс рубля снижается под влиянием динамики внешней торговли, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе в Москве.

"Смотреть нужно прежде всего на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса. Сейчас если мы посмотрим на динамику курса, это тоже во многом объясняется внешней торговлей", – заявила Набиуллина.

На рубль давят опасения за состояние российского бюджета на фоне растущего влияния большого количества санкций, ухудшения показателей внешнеторгового баланса России, а также повышение спроса на валюту со стороны нерезидентов, которые выходят из капитала российских компаний, пишет Смотрим.

Дополнительное давление на рубль оказывает решение Минфина сократить с 7 июля продажи валюты по бюджетному правилу в 2,1 раза.

Курс евро на Московской бирже поднялся 6 июля выше 101 рубля, курс доллара – выше 93 руб.

Между тем плавающий курс – это благо, которое позволяет экономике легче воспринимать внешние шоки, отметила Набиуллина.

"Укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как победу над обстоятельствами. Но надо честно признать, что это было все-таки следствием резкого роста экспорта и снижения импорта", – пояснила глава ЦБ.

Что касается денежно-кредитной политики, то она достаточно эффективна, заключила Набиуллина.