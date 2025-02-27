Набиуллина намекнула сколько в России продержится высокая ключевая ставка

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Установление в 2024 году ключевой ставки на уровне 21% является необходимым для снижения целевого показателя инфляции. Об этом сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, пишет Ура.ру.

«Ключевая ставка в 21% это тот уровень, который необходим для достижения цели по инфляции в 4%», — заявила Набиуллина в рамках ежегодной встречи с руководством ЦБ РФ, организованной Ассоциацией банков России. Ее слова передает ТАСС.

Ранее аналитики ВТБ сообщили, что в 2025 году ключевая ставка будет держаться на уровне 21%. Также планируется снижение динамики кредитования россиян.