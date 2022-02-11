Набиуллина: инфляция в РФ сейчас находится на пиковых значениях

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Инфляция в РФ сейчас находится на пиковых значениях, пока устойчивого тренда на ее замедление нет, но оно может начаться в конце первого или во втором квартале, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу, передает РИА Новости.

"Пик инфляции: если говорить о месячных значениях, сезонно сглаженных, то пик мы прошли. Он был в октябре. Если говорить о годовых показателях, которые статистически учитывают рост цен за последние 12 месяцев, то мы где-то находимся на пиковых значениях сейчас", - отметила Набиуллина.

Она также подчеркнула, что ЦБ не ожидает резкого ускорения инфляции.

"Но пока не произошло разворота, чтобы мы могли сказать, что есть точный устойчивый тренд на замедление инфляции. Ожидаем такого замедления к концу первого квартала, во втором квартале. Но про тренд можно будет говорить чуть позже, когда мы увидим что это устойчивое", - добавила глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что экономика РФ не просто отыграла потери периода пандемии, но и значимо превысила траекторию сбалансированного роста. По ее словам, потребительская и деловая активность уверенно растут, как и прибыль компаний РФ, а безработица обновила исторический минимум.

"Это впечатляющие результаты, если бы не одно "но": высокая инфляция. Наблюдаемые темпы роста экономики в нынешних условиях ошибочно считать устойчивыми, и высокая инфляция - это индикатор нарастающего перегрева экономики. Если не принимать мер по возвращению экономики на траекторию сбалансированного роста - ее перегрев будет усиливаться и приведет к неконтролируемому разгону инфляции и последующему замедлению роста экономики вплоть до рецессии", - сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что высокая инфляция сводит на нет все преимущества роста экономики для людей, угрожая их реальным доходам и сбережениям, снижая уровень жизни.

По словам Набиуллиной, перегрев экономики - это следствие усиливающегося дисбаланса между спросом и предложением. Рост цен на жилье, автотранспорт и внутренний туризм - наиболее яркие примеры того, к чему приводит рост спроса сверх возможностей расширения предложения.

Инфляция в России могла бы уже превысить 10%, если бы Банк России не начал повышать ключевую ставку в прошлом году, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса в последние месяцы достигли максимумов с начала 2016 года. "Появилось даже мнение, что повышение ключевой ставки никак не сдерживает рост цен. На самом деле, если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%, наша ставка это предотвратила", - заявила Набиуллина.

При этом фактическое давление проинфляционных факторов оказалось гораздо сильнее, чем можно было бы предположить, добавила она.

"Напомню, мы прогнозируем инфляцию 5-6% в этом году и ее возвращение к цели в середине следующего года. Сразу подчеркну: это ни в коем случае не означает, что мы меньше привержены своей цели. Можем ли мы обеспечить инфляцию в 4% к концу этого года? Без рецессии — нет", - заявила глава регулятора.

"Для этого нам пришлось бы пойти на шоковое повышение ставки, которое создало бы угрозы как для устойчивости экономического роста, так и, возможно, финансовой стабильности. И это означало бы перелет инфляции гораздо ниже цели в следующем году", - пояснила она.

"Сбалансированные решения — это постепенная дезинфляция, которая вернет инфляцию к цели, не создавая рисков для устойчивого экономического роста. По нашим оценкам, сбалансированная денежно-кредитная политика предполагает диапазон средней ключевой ставки в 9-11% годовых в этом году, 7,5-9% в следующем, и 5-6% в 24-м году", - добавила Набиуллина.

"На наш взгляд, замедление месячной инфляции будет происходить уже в первом полугодии 2022 года. И постепенно к концу года этого в сезонно сглаженном выражении текущий уровень цен будет близок к нашей цели", - сказала она на пресс-конференции.

Согласно среднесрочному прогнозу регулятора, инфляция по итогам 2022 года составит 5-6%. В 2023-2024 годах годовая инфляция ожидается на уровне 4%.

Ранее в пятницу совет директоров Банка России ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов