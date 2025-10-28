Набиуллина: инфляция опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 г.

121

Инфляция опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 года. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пишет Смотрим.

По итогам этого года Центробанк ожидает, что инфляция составит 6,5-7%. Набиуллина отметила, что это большой показатель, однако он ниже, чем в предыдущие два года.

"В следующем году мы ожидаем инфляцию на уровне 4-5%, то есть несколько выше цели, из-за значительного вклада разовых факторов в самом начале года. Наш прогноз предполагает, что во второй половине 2026 года текущие темпы роста цен, наконец, опустятся к целевому уровню", – сказала Набиуллина в Госдуме.

Ранее глава Центробанка заявила, что бюджет России нуждается в низкой инфляции не меньше, чем россияне и российский бизнес. Набиуллина добавила, что негативными для бюджета факторами также являются рост процентных расходов и расходов на обслуживание долга.