Главные новости:
В Самаре бывший адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
ХК "Лада" покинули два тренера
Конкретной даты окончания сезона электросамокатов в Самаре пока нет
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
цены в Самарской области за первый месяц осени выросли на 0,61% к августу
Девять финалистов городского школьного квеста «Куйбышев 41/45» определены в Самаре
Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые меняют правила применения льгот при продаже жилья.
В тольяттинской Федоровке в 2026 году снесут старую школу
Набиуллина: инфляция опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 г.

28 октября 2025 11:57
121
Инфляция опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 года. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пишет Смотрим.

По итогам этого года Центробанк ожидает, что инфляция составит 6,5-7%. Набиуллина отметила, что это большой показатель, однако он ниже, чем в предыдущие два года.

"В следующем году мы ожидаем инфляцию на уровне 4-5%, то есть несколько выше цели, из-за значительного вклада разовых факторов в самом начале года. Наш прогноз предполагает, что во второй половине 2026 года текущие темпы роста цен, наконец, опустятся к целевому уровню", – сказала Набиуллина в Госдуме.

Ранее глава Центробанка заявила, что бюджет России нуждается в низкой инфляции не меньше, чем россияне и российский бизнес. Набиуллина добавила, что негативными для бюджета факторами также являются рост процентных расходов и расходов на обслуживание долга.

Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
В Самаре на 85 % закончили ремонт уличных лестниц
28 октября 2025  12:56
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
