Минцифры: 5 млн россиян оформили самозапрет на кредиты с начала марта

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Заявления о самозапрете на получение кредитов в банках и микрофинансовых организациях (МФО) с 1 марта подали через портал "Госуслуги" уже 5 миллионов человек. Такие данные привели в Минцифры РФ.

Около 2 миллионов заявлений было подано в первые дни работы нового сервиса. Самому старшему заявителю — 103 года. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства, пишет Смотрим.

В Минцифры напомнили, что граждане могут как полностью запретить выдачу кредитов и займов, так и частично. Однако около 90% заявителей выбирают полный запрет, добавили в пресс-службе министерства.

Больше всего заявлений на самозапрет поступило из Москвы (951 тыс.), Санкт-Петербурга (388 тыс.), Московской области (307 тыс.), Краснодарского края (185 тыс.) и Свердловской области (160 тыс.).

Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Снять ограничение можно в любой момент с помощью портала.

Ранее в Минцифры допустили, что россияне смогут вводить через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим‑карт в случае, если будет принят такой законопроект.