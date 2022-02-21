Минфин хочет обязать россиян проходить тест перед покупкой криптовалюты

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Минфин внёс в правительство законопроект о регулировании криптовалюты, передает iphones.ru со ссылкой на РБК.

В документе рассматривается сразу несколько ограничений. В частности:

- закрепить определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты

- сохранить запрет на использование криптовалют в качестве средства платежа в России

- операции с покупкой или продажей криптовалюты в России будут возможны только при условии проведения идентификации клиента

- обязать биржи информировать граждан о высоких рисках инвестиций в криптовалюты

- для покупки криптовалюты россияне должны будут успешно пройти специальный тест и смогут тогда вкладывать 600 тыс. рублей в год, без теста — 50 тыс.

В Минфине отметили, что там намерены учесть идеи Центробанка по цифровым валютам, которые не противоречат его подходам.

Фото: iphones.ru