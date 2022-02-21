Минфин хочет обязать россиян проходить тест перед покупкой криптовалюты

Минфин внёс в правительство законопроект о регулировании криптовалюты, передает iphones.ru со ссылкой на РБК.
В документе рассматривается сразу несколько ограничений. В частности:
- закрепить определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты
- сохранить запрет на использование криптовалют в качестве средства платежа в России
- операции с покупкой или продажей криптовалюты в России будут возможны только при условии проведения идентификации клиента
- обязать биржи информировать граждан о высоких рисках инвестиций в криптовалюты
- для покупки криптовалюты россияне должны будут успешно пройти специальный тест и смогут тогда вкладывать 600 тыс. рублей в год, без теста — 50 тыс.
В Минфине отметили, что там намерены учесть идеи Центробанка по цифровым валютам, которые не противоречат его подходам.
Фото: iphones.ru