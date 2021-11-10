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Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey начинает свою работу

10 ноября 2021 11:13
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Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey начинает свою работу

Сегодня, 10 ноября, стартует международная онлайн-конференция Сбера по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey, которая продлится три дня. Это одно из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России, проводится Сбером совместно с ведущими российскими и зарубежными технологическими компаниями.

Конференцию откроют первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и помощник Президента РФ Максим Орешкин. Её первый день будет посвящён вопросам применения ИИ в сферах устойчивого развития общества, государства и бизнеса, а также ключевым вопросам ESG-повестки.

Наша конференция AI Journey, основы которой мы заложили в 2016 году, из общероссийского события быстро переросла в общепланетарное. С каждым годом мы всё выше поднимаем планку, стремимся привлечь самых компетентных экспертов: профессионалов, создающих технологии, которые меняют этот мир, а также тех, кто может комплексно осмыслить эти перемены, предостеречь от ошибок и спрогнозировать дальнейшее развитие событий, в том числе в контексте ESG. Я глубоко убеждён, что это одна из наиболее важных площадок для открытого диалога нашей эпохи, ведь влияние ИИ на все аспекты нашей жизни будет только нарастать, а это автоматически порождает целый комплекс вопросов, решения которых можно найти только в международной дискуссии, - Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Первым мероприятием повестки дня станет панельная дискуссия «Стратегическая роль и экономический потенциал технологических компаний для решения задач в области ESG и устойчивого развития», модератором которой станет Александр Ведяхин. В ней примут участие: Том Грубер, сооснователь и технический директор приложения Siri, директор отдела разработок Apple, Impact Advisor, Humanistic.AI; Шукри Дабаги, старший вице-президент SAS, отвечающий за Азиатско-Тихоокеанский регион, Японию, Австралию, Россию, Ближний Восток и Африку, SAS; Амбариш Митра, директор по продуктам и сооснователь Greyparrot; Андрей Черногоров, основатель и генеральный директор Bidzaar.com.

Также в рамках конференции состоится панельная сессия «AI и ESG: решения для бизнеса», экспертами которой выступят: Дэниел Чжоу, президент Huawei в регионе Евразия; Ральф Хауптер, президент в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) компании Microsoft; Антон Косач, управляющий директор и партнер Boston Consulting Group; Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot. Модератор этой сессии – Элина Тихонова, ведущая телеканала РБК.

В формате keynote talks и воркшопов эксперты и представители молодых стартапов расскажут о роли искусственного интеллекта в решении ESG-задач, обсудят влияние высоких технологий на достижение глобальных Целей устойчивого развития, которые стоят перед человечеством, представят свои разработки в области ESG, а также поделятся со зрителями своим мнением о перспективах и экономическом потенциале развития технологий ИИ в различных сферах: медицине, финансах, промышленности, ретейле и др. Кроме того, запланирована секция этики ИИ «Законы будущего 2.0».

Во второй день конференции, который откроют заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Александр Ведяхин, эксперты обсудят научные аспекты технологий ИИ. В фокусе внимания будут развитие сильного ИИ (Artificial General Intelligence, AGI), обработка естественного языка (Natural Language Processing, NLP), компьютерное зрение, рекомендательные системы, автоматическое машинное обучение (AutoML), речевая аналитика и другие области знаний. Также будут представлены новые технологические продукты Сбера, которые презентует Давид Рафаловский, исполнительный вице-президент Сбербанка, CTO Сбера, руководитель блока «Технологии». В третий день пройдёт конференция для учащихся средних и старших классов, интересующихся анализом данных и технологиями ИИ (AI Journey Junior).

Помимо этого, в рамках конференции состоится награждение победителей и призёров международного онлайн-соревнования по анализу данных и AI среди взрослых (AI Journey Contest) и международного конкурса по искусственному интеллекту для детей, организованного Сбером совместно с Альянсом в сфере ИИ.

Первые результаты своих проектов также представит Институт искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Research Institute, AIRI). Глава научного совета института, также являющийся директором лаборатории Института исследований искусственного интеллекта Далле Молле — IDSIA (Швейцария), Юрген Шмидхубер (Jürgen Schmidhuber) по традиции выступит в рамках AI Journey.

В онлайн-конференции примут участие мировые эксперты в области ИИ, представляющие научные институты, международные организации и бизнес: старший научный сотрудник CIIRC CTU Томас Миколов; профессор Имперского колледжа Лондона и Университета Лугано, руководитель по графовому глубокому обучению в Twitter Михаэль Бронштейн; вице-президент NVIDIA Марк Хамильтон; президент Intuitive Foundation Кэтрин Мор; директор Лаборатории Intel по искусственному интеллекту Сомдеб Маджумдар; главный директор по технологиям Teradata Стивен Бробст; профессор Университета Райса, основатель ThirdAI Corp Аншумали Шривастава и другие.

В прошлом году AI Journey стала самым масштабным в мире мероприятием по ИИ и анализу данных: в конференции приняло участие около 30 тысяч специалистов более чем из 100 стран. На конференции выступило 225 спикеров, а их доклады в общей сложности посмотрели более 30 млн раз.

Теги: СберБанк

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