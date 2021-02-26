Я нашел ошибку
Главные новости:
в 2020 году в Самарской области спрос на земельные участки вырос на 33%
В 2020 году в Самарской области спрос на земельные участки вырос на 33%
У Тольяттинской филармонии новые гусли
У Тольяттинской филармонии появились новые гусли
В Самарской области транспортными полицейскими выявлен факт взяточничества
В Самарской области транспортными полицейскими выявлен факт взяточничества
Малый и средний бизнес Самарской области сможет взять кредит под 3% на сохранение штата и восстановление деятельности
Малый и средний бизнес Самарской области сможет взять кредит под 3% на сохранение штата и восстановление деятельности
В Самаре прозвучат сирены
В Самаре прозвучат сирены
378 жителей Самарского региона при содействии службы занятости в прошлом году начали свое дело
378 жителей Самарского региона при содействии службы занятости в прошлом году начали свое дело
Школьники Самарской области рассказали, кого они считают героями
Школьники Самарской области рассказали, кого они считают героями
Более 144 тысяч единиц контрафактной продукции, маркированной товарными знаками Adidas и Reebok, выявила Самарская таможня за 2020 год
Более 144 тысяч единиц контрафакта с товарными знаками Adidas и Reebok выявила Самарская таможня за 2020 год
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
-0.28
EUR 89.5
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет Десятый Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре - 2021»
Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой представляет кинопроект «Славные судьбы самарской земли»
Самарские активисты ОНФ организовали для школьников «урок мужества»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Малый и средний бизнес Самарской области сможет взять кредит под 3% на сохранение штата и восстановление деятельности

26 февраля 2021 13:01
86
Малый и средний бизнес Самарской области сможет взять кредит под 3% на сохранение штата и восстановление деятельности

Правительство РФ по поручению Президента России Владимира Путина запускает новую льготную программу кредитования под 3%, направленную на дальнейшее поддержание занятости и восстановление бизнеса.

Пакет мер по поддержке субъектов МСП действует и на региональном уровне. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно обозначал важность оказания поддержки предпринимателям, в том числе, тем, кто оказался в непростой ситуации из-за коронавируса. «Целый ряд решений мы уже приняли по поддержке бизнеса: отсрочки, рассрочки, фактически обнуление налоговой ставки по целым отраслям, наиболее пострадавшим в этот особый период», – отмечал ранее губернатор.

«В прошлом году в Самарской области была очень востребована программа льготного кредитования под 2%. Возможностью получить «дешевые деньги» и списать кредит за счет государства тогда воспользовались 7,6 тысяч предпринимателей на общую сумму 11,2 млрд рублей, - поделился итогами работы министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Уверен, что предприятия из пострадавших отраслей также высоко оценят возможности новой программы и будут активно обращаться за льготными средствами на восстановление своего дела и сохранение штата сотрудников». 

Банки, участвующие в госпрограмме, начнут принимать заявки с 9 марта. Воспользоваться льготным кредитом смогут предприятия из отраслей, которые еще не восстановились от влияния пандемии и не вернулись к докризисным показателям: сфере общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий и туризма. 

Срок действия кредита составит 1 год, ставка для представителей малого и среднего предпринимательства составит всего 3%, еще 6% банкам выплатит государство. В первые 6 месяцев для заемщика не предусмотрено никаких выплат по основному долгу и процентам. В течение последующих 6 месяцев – кредит необходимо гасить равными долями ежемесячно, плюс выплачивать проценты. Максимальная сумма кредита будет определяться исходя из МРОТ (12 792 рубля) на каждого работника в расчете на 12 месяцев.

Стоит отметить, что микро- и малые предприятия получат доступ к программе по основному или дополнительному кодам ОКВЭД. Средние и крупные предприятия – только по основному. Заявки на участие можно будет подать с 9 марта по 1 июля. 

Кроме того, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова более, чем на полмиллиарда рублей докапитализирован гарантийный фонд Самарской области.

В 2020 году по антикризисным программам ГФСО выдал 246 микрозаймов на общую сумму 374,2 млн рублей. В этом году фонд уже презентовал три новых микрозайма, по которым можно получить от 500 тысяч до 5 млн рублей, сроком до 2 лет. Эти продукты подходят для бизнеса, действующего более 6 месяцев. Еще две программы касаются начинающих предпринимателей – по ним можно получить до 2 млн рублей. Ставка – до 4,25%. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Малый и средний бизнес Самарской области сможет взять кредит под 3% на сохранение штата и восстановление деятельности
26 февраля 2021  13:01 
Малый и средний бизнес Самарской области сможет взять кредит под 3% на сохранение штата и восстановление деятельности
Воспользоваться льготным кредитом смогут предприятия из отраслей, которые еще не восстановились от влияния пандемии и не вернулись к докризисным показателям. Финансы и Банки
72
В Самаре прозвучат сирены
26 февраля 2021  12:58 
В Самаре прозвучат сирены
Будет проводиться плановая комплексная проверка готовности муниципальной системы   оповещения Социум
86
378 жителей Самарского региона при содействии службы занятости в прошлом году начали свое дело
26 февраля 2021  12:53 
378 жителей Самарского региона при содействии службы занятости в прошлом году начали свое дело
Кроме разовой финансовой помощи центры занятости возмещают и расходы на организацию предпринимательской деятельности в виде госпошлины, печати, бланков и... Экономика региона
105
Из них 21591 – прошли оба этапа.
25 февраля 2021  18:50 
Больше 91 тысячи жителей региона сделали прививки от COVID-19
Из них 21591 – прошли оба этапа. Социум
1121
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в расширенной коллегии УФНС по Самарской области.
25 февраля 2021  18:46 
Дмитрий Азаров: «От работы налоговой службы во многом зависит формирование бюджетов всех уровней, выполнение социальных обязательств государства перед гражданами»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в расширенной коллегии УФНС по Самарской области. Политика региона
1420
Весь список