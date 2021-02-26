Малый и средний бизнес Самарской области сможет взять кредит под 3% на сохранение штата и восстановление деятельности

86

Правительство РФ по поручению Президента России Владимира Путина запускает новую льготную программу кредитования под 3%, направленную на дальнейшее поддержание занятости и восстановление бизнеса.

Пакет мер по поддержке субъектов МСП действует и на региональном уровне. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно обозначал важность оказания поддержки предпринимателям, в том числе, тем, кто оказался в непростой ситуации из-за коронавируса. «Целый ряд решений мы уже приняли по поддержке бизнеса: отсрочки, рассрочки, фактически обнуление налоговой ставки по целым отраслям, наиболее пострадавшим в этот особый период», – отмечал ранее губернатор.

«В прошлом году в Самарской области была очень востребована программа льготного кредитования под 2%. Возможностью получить «дешевые деньги» и списать кредит за счет государства тогда воспользовались 7,6 тысяч предпринимателей на общую сумму 11,2 млрд рублей, - поделился итогами работы министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Уверен, что предприятия из пострадавших отраслей также высоко оценят возможности новой программы и будут активно обращаться за льготными средствами на восстановление своего дела и сохранение штата сотрудников».

Банки, участвующие в госпрограмме, начнут принимать заявки с 9 марта. Воспользоваться льготным кредитом смогут предприятия из отраслей, которые еще не восстановились от влияния пандемии и не вернулись к докризисным показателям: сфере общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий и туризма.

Срок действия кредита составит 1 год, ставка для представителей малого и среднего предпринимательства составит всего 3%, еще 6% банкам выплатит государство. В первые 6 месяцев для заемщика не предусмотрено никаких выплат по основному долгу и процентам. В течение последующих 6 месяцев – кредит необходимо гасить равными долями ежемесячно, плюс выплачивать проценты. Максимальная сумма кредита будет определяться исходя из МРОТ (12 792 рубля) на каждого работника в расчете на 12 месяцев.

Стоит отметить, что микро- и малые предприятия получат доступ к программе по основному или дополнительному кодам ОКВЭД. Средние и крупные предприятия – только по основному. Заявки на участие можно будет подать с 9 марта по 1 июля.

Кроме того, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова более, чем на полмиллиарда рублей докапитализирован гарантийный фонд Самарской области.

В 2020 году по антикризисным программам ГФСО выдал 246 микрозаймов на общую сумму 374,2 млн рублей. В этом году фонд уже презентовал три новых микрозайма, по которым можно получить от 500 тысяч до 5 млн рублей, сроком до 2 лет. Эти продукты подходят для бизнеса, действующего более 6 месяцев. Еще две программы касаются начинающих предпринимателей – по ним можно получить до 2 млн рублей. Ставка – до 4,25%.