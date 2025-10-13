Я нашел ошибку
Главные новости:
Это целый цикл встреч и занятий, призванных помочь читателям познакомиться с миром профессий.
«От увлеченности к профессии»: в Самарской областной детской библиотеке пройдет Неделя профориентации
Музыкальный проект военно-патриотических программ «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»
В регионе пройдут концертные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи
Центральный образ – женщина с серпом в одной руке и снопом пшеницы в другой – олицетворяет стойкость, самоотверженность и несгибаемую силу духа сельских тружеников.
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
За сутки в Волжском районе общая площадь горения травы составила 89 000 квадратных метров
С 10 по 12 октября в Самарской области произошло 7 лесных пожаров
В выходные в Самарской области пьяными за рулем задержаны 57 водителей
В Самаре пройдет очный региональный этап конкурса «Моя профессия – ИТ»
Стало известно, кто возглавит Новокуйбышевск до момента назначения постоянного мэра
Лимиты на число банковских карт могут заработать с декабря

13 октября 2025 09:12
186
Уже с декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт, которые один человек может оформить. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам парламентария, инициатива предусматривает два лимита: не более пяти карт в одном банке и не более двадцати во всех кредитных организациях суммарно. Ранее обсуждалась идея ограничить число карт до десяти, однако от этого варианта отказались в пользу более гибкой схемы.

Одновременно с введением лимитов планируется запустить специальный сервис, позволяющий клиентам отслеживать, где и когда они выпустили свои карты. Этот инструмент должен повысить прозрачность и упростить контроль за «пластиком».

В Банке России считают, что разумное ограничение числа карт поможет бороться с мошенничеством и деятельностью так называемых дропперов — посредников, через которых преступники выводят похищенные средства.

Эксперты отмечают, что спрос на подобные меры назрел давно. По данным Freedom Finance Global, только в 2024 году злоумышленники похитили у клиентов банков 27,5 млрд рублей — на 74% больше, чем годом ранее. Большая часть схем связана именно с использованием подставных лиц и множественных карт.

