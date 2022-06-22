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В начале торгов на Московской бирже в среду, 22 июня, курс рубля резко вырос по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные площадки. На максимуме доллар падал ниже 53 рублей, а евро — ниже 55,5 рубля.

По состоянию на 10:40 валюты торгуются по 53,09 рубля и 55,68 рубля соответственно. Индекс опускается на 0,53 процента, до 2346 пункта, индекс РТС растет на 0,49 процента, до 1387 пункта.

Основной причиной рекордного с 2015 года укрепления рубля остается значительный торговый профицит, вызванный санкциями западных стран, которые введены в ответ на действия российских войск на Украине.

Валюта, которую экспортеры продают перед завершением налогового периода, не находит покупателей, так как импортеры не могут купить товар за рубежом. А административные ограничения на приобретение валюты гражданам не позволяют возникнуть спросу в этом направлении.

По данным Bloomberg, российские чиновники ищут способ ослабить рубль, чтобы избежать проблем с бюджетом и поддержать экспортеров. Среди вариантов рассматриваются дальнейшее смягчение валютных ограничений для бизнеса и расширение доступа к иностранной валюте для семей и предприятий. Окончательное решение пока не принято, пишет Лента.