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Курс евро в ходе торгов 15 декабря превысил 69 рублей впервые с 30 мая

15 декабря 2022 09:25
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Курс евро в ходе торгов 15 декабря превысил 69 рублей впервые с 30 мая

Курс евро в ходе торгов 15 декабря превысил 69 рублей впервые с 30 мая, свидетельствуют данные Мосбиржи.

В верхней точке курс европейской валюты достигал 69,24 рубля (плюс 3,3 процента к уровню предыдущего закрытия торгов). По состоянию на 08:01 по московскому времени евро торговался по 69,12 рубля. Доллар стоит 64,72 рубля (плюс 1,13 процента к предыдущему закрытию).

Ранее стало известно, что к 1 ноября валютные сбережения россиян в банках обновили минимальный уровень десятилетней давности. Остатки накоплений на счетах и депозитах в валюте опустились ниже 60 миллиардов долларов. При этом на 1 октября валютные вклады в долларовом выражении составляли 63,4 миллиарда, за октябрь они скоратились еще на 3,7 миллиарда. Для сравнения, к 1 февраля 2012 года там хранилось 69,2 миллиарда долларов.

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